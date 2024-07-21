"Там щось заплутане": на Харківщині за підозрілих обставин зникла 20-річна дівчина

У селищі Палатки, що у Харківській області, за загадкових обставин зникла 20-річна дівчина. Старовірівська громада збирає волонтерів для пошуків.

Голова Старовірівської громади Микола Біндус зазначив, що дівчина зникла вночі середи чи четверга. Тобто ще 17 чи 18 липня.

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Зникнення 20-річної дівчини

Оголошення подали у соцмережах: хто та де її бачив – передайте інформацію. Але ніхто не бачив. Вона зникла доволі підозріло. Вона була вночі зі знайомим. В якомусь проміжку вони йшли разом, потім розійшлися. Більше її ніхто не бачив. Вони куми чи щось таке, він сидів у вʼязниці, одружений, у нього є сімʼя. Там щось заплутане,

– говорить голова громади.

Водночас Біндус розповів, що зникла дівчина не відповідає на дзвінки. Поліція намагалася запеленгувати телефон, проте він розряджений. Поліція вирішила розпочати пошуки. За словами голови громади, вони, ймовірно, очікують на погані новини.

Микола Біндус також зазначив, що зникла дівчина є місцевою. Родина у неї неблагополучна, батьків позбавили батьківських прав. Мати померла, а батько в іншому селі живе з іншою родиною.

Збір волонтерів запланований на 07:00 22 липня біля магазину у селищі Палатки. Потрібна велика кількість людей для пошуків на місцевості.

"Ми просимо місцевих допомогти у пошуку, наші працівники будуть — усі, хто може. Спробуємо прочесати територію. До цього поліція сама займалася цим, але вони звернулися до нас по допомогу, бо, скоріш за все, питання у пошуку неживої людини", – сказав Микола Біндус.