Кіндратівка звільнена від росіян: показуємо на карті, де розташоване село

Бойові дії на кордоні Сумської області з Росією тривають. Росіяни намагаються проривати оборону, але українські військові крок за кроком вибивають ворога з нашої землі.

Так захисники звільнили від окупантів населений пункт Кіндратівка. Де розташоване це село в Сумській області – розповідає 24 Канал.

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Де розташована Кіндратівка на карті?

У неділю, 27 липня, в Генеральному штабі ЗСУ офіційно підтвердили, що бійці 225 ОШП звільнили вже друге село на Сумщині, використовуючи унікальні тактики. Захисникам вдалося знищити російські війська біля Кіндратівки та знешкодивши три батальйони та ворожого комбата. Наразі військові проводять у населеному пункті стабілізаційні дії.

Маленьке село розташоване в Хотінській селищній громаді Сумського району. Як повідомляють у Генштабі, села неподалік ще перебувають під окупацією та зазнають обстрілів з ворожої авіації й артилерії.

Аналітики Deep State оновили мапу бойових дій з урахуванням звільнення Кіндратівки та показали, де розташоване деокуповане село.

Звільнене село Кіндратівка: де розташоване на карті

Тепер разом зі звільненим раніше селом Андріївка площа деокупованої території Сумщини складає 10,63 кілометри.

До слова, від Кіндратіаки до обласного центру залишалося 25,77 кілометри. Але ЗСУ відтіснили ворога далі від Сум.

Село утримували бійці 40 та 155 окремих бригад морської піхоти Росії, а також батальйон 30 мотострілецького полку. Там вороги зазнали значних втрат і відступили. Частина російської піхоти ще тривалий час залишалась в оточенні в Кіндратівці, тож захисникам знадобився час для її зачистки.

Нагадаємо, Кіндратівка та Олексіївка повністю перейшли до "червоної зони" в червні.