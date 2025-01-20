Людина-епоха: помер видатний український гідроенергетик Семен Поташник

У понеділок, 20 січня, відійшов у вічність Семен Поташник – український гідроенергетик, видатний інженер, будівничий і вчений, Герой України. Він брав участь у спорудженні більшості гідроелектростанцій нашої держави.

Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідроенерго.

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Помер Семен Поташник

Семен Поташник пішов з життя у віці 95 років. Він був не тільки засновником нових стандартів в енергетиці, але й душею цілої епохи.

За понад 75 років своєї трудової діяльності він став легендою, людиною, яка своїми ідеями та наполегливою працею змінила обличчя української енергетики,

– наголосили в Укргідроенерго.

Брав участь у спорудженні більшості українських гідроелектростанцій. Так, Київська ГЕС та перша гідроакумулювальна станція України, – Київська ГАЕС – збудовані за безпосередньої участі Семена Поташника.

Окрім того, завдяки його керівництву й науково-технічним розробкам введено в експлуатацію потужний гідроагрегат Дністровської ГАЕС і започатковано роботу Ташлицької ГАЕС.

20 січня помер Семен Поташник / Фото Укргідроенерго

Внесок Поташника у розвиток української гідроенергетики відзначено численними нагородами. Надано звання Героя України.

Його талант інженера, організатора та лідера неодноразово визнавали як в Україні, так і за її межами. Семен Ізрайлевич був нагороджений численними державними, професійними та міжнародними відзнаками, а його ім'я навіки залишиться серед визначних постатей енергетичної галузі,

– зазначили в Укргідроенерго.

Додали, що Семен Ізрайлевич був людиною не тільки величезних досягнень, але й великих моральних принципів. Він завжди наголошував на важливості виховання молодих кадрів, їхньої чесності, відповідальності й любові до своєї справи.

Його слова: "Найважливіше – завжди залишатися порядною, чесною та вихованою людиною" – стали життєвим кредо для багатьох. Життєвий шлях Семена Ізрайлевича – це приклад служіння людям і Батьківщині, який завжди залишатиметься натхненням для наступних поколінь,

– підкреслили в Укргідроенерго.

Також висловили щирі співчуття рідним і близьким Семена Поташника.

Про дату й місце прощання з видатним українським гідроенергетиком повідомлять додатково.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Семена Поташника. Вічна пам'ять!