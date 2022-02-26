Семен Семенченко на волі та організовує штурмовий загін

Екснардеп Семен Семенченко, який перебував під арештом, сьогодні вийшов із СІЗО. Він одразу взявся за організацію штурмого загону.

Новий штурмовий загін організують на базі однієї з військових частин. Він буде підконтрольним Збройним силам України.

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Семенченко закликав усіх сміливих українців вступати в новий загін. Екснардпер підкреслив, що зараз необхідно дати відсіч ворогу.

Ми діятимемо наступально та у повній координації та підпорядкуванні керівництву ЗСУ. Наша сила не тільки в патріотизмі та сміливості, але і в вміннях та дисципліні,

– заявив Семенченко.

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