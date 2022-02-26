Семен Семенченко на волі та організовує штурмовий загін
26 лютого 2022 , 22:51Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Семена Семенченка
Екснардеп Семен Семенченко, який перебував під арештом, сьогодні вийшов із СІЗО. Він одразу взявся за організацію штурмого загону.
Новий штурмовий загін організують на базі однієї з військових частин. Він буде підконтрольним Збройним силам України.
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Семенченко закликав усіх сміливих українців вступати в новий загін. Екснардпер підкреслив, що зараз необхідно дати відсіч ворогу.
Ми діятимемо наступально та у повній координації та підпорядкуванні керівництву ЗСУ. Наша сила не тільки в патріотизмі та сміливості, але і в вміннях та дисципліні,
– заявив Семенченко.
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