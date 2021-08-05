Семеніхін і Качура після конфлікту обмінялись звинуваченнями: мер звернувся до Зеленського

На засіданні міської ради Конотопа розгорівся конфлікт між мером міста Артемом Семеніхіном та нардепом від "Слуги народу" Олександром Качурою. Тепер вони обмінялися взаємними звинуваченнями.

У своєму фейсбуці міський голова опублікував відео. У ньому він звертається до президента Зеленського, а також до правоохоронних органів.

Деталі "Отрезвися": мер Конотопа облив "слугу" Качуру брудною водою, зав'язалася бійка – відео

Семеніхін наголосив, що засідання було під загрозою зриву. А Качура, який напередодні приїхав у місто, мовляв, хотів "спровокувати його на якусь дію".

Він поливав брудом все місто, розказував, як у нас все погано. Так, бувають проблеми. Але Качура у Києві, де він живе, водички не поп'є з крана, як можна у Конотопі,

– додав політик.

Зазначимо, що саме якість води стала одним із предметом суперечки між Семеніхіном та Качурою. "Слуга народу" приніс на засідання пляшку з каламутною водою й з обуренням передав її міському голові. Той у відповідь звинуватив владу в недостатньому фінансуванні та вилив рідину на нардепа.

У відео Семеніхін заявив, що хоче зараз внести зрозумілість у все те, що відбувається. Мовляв, раніше він про це мовчав та не хотів говорити. "Зараз через це відео, зокрема, я звертаюсь до правоохоронних органів й повідомляю про злочинну діяльність нардепа Качури", – заявив мер Конотопа.

Заява мера Конотопа після суперечки з Качурою: дивіться відео

Політик стверджує, що народний обранець писав йому, що нібито може опублікувати якісь файли з його зустрічами та розмовами. На підтвердження цих слів він продемонстрував скриншоти. Проте, на жаль, розібрати, що на них – неможливо.

За словами Семеніхіна, Качура натякав, що заважатиме меру працювати й відкриватиме проти нього кримінальні справи, якщо той не буде йому підконтрольним. Політик каже, що "слуга" нібито хоче, аби той допоміг йому в питаннях, пов'язаних з корупцією.

Що заявив після конфлікту Качура

У своєму телеграмі Качура поглузував з Семеніхіна й запевнив, що саме міський голова Конотопа спровокував бійку, а потім заховався за спинами охоронців.

Водночас, як повідомили у "Слузі народу", правоохоронці вже порушили кримінальну справу за фактом нападу на Качуру. Мовиться про статтю, яка стосується перешкоджання роботі народного депутата. Там також зазначили, що їхній колега порушив питання поганої якості водопровідної води, яку не можна пити або використовувати для приготування їжі.