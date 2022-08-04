Сенат США підтримав долучення Фінляндії та Швеції до НАТО

Сенат США проголосував за долучення Фінляндії та Швеції до НАТО. Це найбільш значне розширення Альянсу з 1990-х років.

Тепер за вступ виступив Сенат США. Нещодавно в липні Ердоган знову пригрозив "заморозити" процес вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

Читайте також Частині країн НАТО невигідне падіння злочинного режиму росії, – експерт

Сенат США підтримав вступ в НАТО 2 країн

Понад дві третини Сенату США схвалили в середу (мовиться про 3 серпня – 24 канал) вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, що є найзначнішим розширенням Альянсу з 30 членів з 1990-х років, коли він зіткнувся з наслідками вторгнення росії в Україну,

– мовиться в повідомленні.

Видання пояснило, що результат голосування був 74 проти 1. Тобто легко перевершив більшість у дві третини з 67 голосів, необхідних для підтримки ратифікації документів про вступ країн.

Коротко про вступ країн в НАТО

Після повномасштабної війни росії проти України Швеція та Фінляндія заявили про бажання вступити в НАТО.

На початку липня глави МЗС обох країн підписали відповідні протоколи. Вони зафіксували Північноатлантичні прагнення у відповідних документах про вступ.

Протоколи про приєднання будуть надіслані для ратифікації в усі країни НАТО відповідно до їхніх національних процедур.

Дивіться також – Туреччина підтримала вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: відео