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      Сенат США ухвалив важливу резолюцію щодо України

      371 Читать новость на русском
      Сенат США
      Сенат США / ua.news

      Сенат Сполучених Штатів Америки одноголосним рішенням ухвалив резолюцію, присвячену 5-ій річниці Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні. У резолюції йдеться, що США засуджує російську агресію щодо України та закликає міжнародних партнерів зберігати санкцій проти РФ.

      У посольстві України у США повідомили, що у Сенаті також назвали газопровід "Північний потік-2" значною загрозою безпеці Європи.

      До слова: У США очікують на продовження оборонних реформ в Україні

      Сенат вважає, що проект "Північного потоку-2" спрямований на підрив економічної стабільності України.

      Десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій висловили підтримку усім українським політичним в’язням. Вони засуджують російську агресію в Керченській протоці та не визнають анексію Криму.

      Крім того, Сенат привітав створення автокефальної Православної церкви України як важливої віхи у побудові Україною власного, вільного від російського впливу, майбутнього.

      Про допомогу США: Нещодавно США затвердили законопроект, який передбачає виділення 445,7 мільйонів доларів на підтримку України. Детальніше – читайте за посиланням.

      Політики також привітали українців з нагоди успішного проведення вільних та справедливих виборів президента України та інавгурації Володимира Зеленського на посаду глави держави. 

      У Сенаті сподіваються на проведення мирних, вільних та справедливих парламентських виборів.

      Окрім того, у проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні 250 мільйонів доларів для посилення оборони.

      військова допомога США
      Скільки США уже виділили на допомогу Україні

      Читайте також: Палата представників США символічно засудила "расистські висловлювання" Трампа

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Анексія Криму Північний потік-2 Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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