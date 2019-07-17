Сенат США ухвалив важливу резолюцію щодо України

Сенат Сполучених Штатів Америки одноголосним рішенням ухвалив резолюцію, присвячену 5-ій річниці Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні. У резолюції йдеться, що США засуджує російську агресію щодо України та закликає міжнародних партнерів зберігати санкцій проти РФ.

У посольстві України у США повідомили, що у Сенаті також назвали газопровід "Північний потік-2" значною загрозою безпеці Європи.

До слова: У США очікують на продовження оборонних реформ в Україні

Сенат вважає, що проект "Північного потоку-2" спрямований на підрив економічної стабільності України.

Десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій висловили підтримку усім українським політичним в’язням. Вони засуджують російську агресію в Керченській протоці та не визнають анексію Криму.

Крім того, Сенат привітав створення автокефальної Православної церкви України як важливої віхи у побудові Україною власного, вільного від російського впливу, майбутнього.

Про допомогу США: Нещодавно США затвердили законопроект, який передбачає виділення 445,7 мільйонів доларів на підтримку України. Детальніше – читайте за посиланням.

Політики також привітали українців з нагоди успішного проведення вільних та справедливих виборів президента України та інавгурації Володимира Зеленського на посаду глави держави.

У Сенаті сподіваються на проведення мирних, вільних та справедливих парламентських виборів.

Окрім того, у проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні 250 мільйонів доларів для посилення оборони.



Скільки США уже виділили на допомогу Україні

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