Палата представників США засудила "расистські висловлювання" Трампа

Палата представників Конгресу США у вівторок прийняла резолюцію, яка засуджує образливі висловлювання президента Дональда Трампа в адресу кількох жінок з прогресивного крила Демократичної партії.

Резолюцію підтримали 240 конгресменів, 187 проголосували проти. Позиції законодавців в цілому розійшлися в залежності від приналежності до Демократичної або Республіканської партій. Так, всі голоси проти резолюції були віддані виключно республіканцями, тільки четверо з них підтримали її. Трансляцію засідання проводив телеканал C-SPAN.

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Які наслідки це матиме для Трампа

Буквально жодних. Резолюція не матиме для глави американської адміністрації юридичних наслідків. В її тексті йдеться про те, що Палата представників "рішуче засуджує расистські висловлювання президента Дональда Трампа", які, на думку законодавців, "узаконили і посилили страх перед новими американцями та представниками не білого населення, а також ненависть до них". У резолюції нагоошується, що "ті, хто прийняв громадянство, є такими ж американцями, як і ті, чиї родини жили в США протягом багатьох поколінь".

Раніше демократка Ільхам Омар від штату Міннесота, на адресу якої були спрямовані слова Трампа, закликала оголосити президенту імпічмент, звинувативши його у порушенні прав людини. Пізніше конгресмен-демократ Ел Грін від штату Техас заявив, що має намір ініціювати у вівторок в Палаті представників цю процедуру і вже повідомив керівництво демократів в Конгресі.

Що ж такого сказав президент США

У неділю Трамп дозволив собі висловлювання в адресу жінок з опозиційної Демократичної партії у своєму Twitter, які були розцінені багатьма як образливі і расистські. Глава Білого дому запропонував їм замість того, щоб "голосно та злісно" розповідати американцям, як їм керувати урядом США, "поїхати назад" і "допомогти виправити повністю зруйновані й наповнені злочинністю місця, звідки вони приїхали".



Повідомлення Дональда Трампа

Трамп не уточнив, кого він мав на увазі, однак очевидно, що мовилося про кількох жінок з Палати представників, яких відносять до прогресивного крила Демократичної партії. Крім Ільхан Омар, яка переїхала в США з Сомалі у віці 12 років, в їх число входять Рашида Тлаіб, Олександрія Окасіо-Кортес і Аянна Преслі. Останні три народилися на території США, але Тлаіб за походженням палестинка, у Окасіо-Кортес латиноамериканське коріння, а Преслі – афроамериканка.