Вимагає від Байдена санкцій: сенатор США заблокував призначення у ЦРУ через "Північний потік-2"

Вільяма Бернса не вдалося затвердити на посаду нового директора ЦРУ. Сенатор від Техасу Тед Круз заявив, що блокуватиме призначення, доки адміністрація Джо Байдена не введе жорсткіших санкцій проти "Північного потоку-2".
Джерело:Твітер Ted Cruz
Затвердити Бернса на посаді можуть і без голосу сенатора-республіканця від штату Техас Круза. Однак на це знадобиться набагато більше часу.
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Я перестану блокувати кандидатуру, коли адміністрація Байдена виконає свої зобов’язання з виявлення та запровадження санкцій проти кораблів і компаній, що будують путінський газопровід,
– наголосив Круз.
Позиція соратників сенатора
Сенатор робить усе, щоб публічно продемонструвати позицію республіканців. Вони переконані: адміністрація Байдена не докладає потрібних зусиль для боротьби з "Північним потоком-2".
За словами сенаторів-республіканців, США наразі надає Росії так зване "вікно можливостей". Необхідно негайно санкціонувати всі суб'єкти, які беруть участь у будівництві газопроводу.
"Північний потік-2": останні новини
- 4 березня 2021 сенатори США закликали Байдена ввести нові санкції проти учасників проєкту "Північний потік-2". Адміністрації президента сенатори направили відповідний лист. У ньому мовиться, що запроваджені наразі санкції є недостатніми.
- Президент України нагадав союзникам, що будівництво "Північного потоку-2" – це питання енергетичної безпеки для всієї Європи. Український лідер заявив, що "доки і країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати не пом'якшуватимуть свою позицію, ми будемо в безпеці".