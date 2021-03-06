Вимагає від Байдена санкцій: сенатор США заблокував призначення у ЦРУ через "Північний потік-2"

Вільяма Бернса не вдалося затвердити на посаду нового директора ЦРУ. Сенатор від Техасу Тед Круз заявив, що блокуватиме призначення, доки адміністрація Джо Байдена не введе жорсткіших санкцій проти "Північного потоку-2".

Затвердити Бернса на посаді можуть і без голосу сенатора-республіканця від штату Техас Круза. Однак на це знадобиться набагато більше часу.

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Я перестану блокувати кандидатуру, коли адміністрація Байдена виконає свої зобов’язання з виявлення та запровадження санкцій проти кораблів і компаній, що будують путінський газопровід,

– наголосив Круз.

Позиція соратників сенатора

Сенатор робить усе, щоб публічно продемонструвати позицію республіканців. Вони переконані: адміністрація Байдена не докладає потрібних зусиль для боротьби з "Північним потоком-2".

За словами сенаторів-республіканців, США наразі надає Росії так зване "вікно можливостей". Необхідно негайно санкціонувати всі суб'єкти, які беруть участь у будівництві газопроводу.