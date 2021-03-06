Вимагає від Байдена санкцій: сенатор США заблокував призначення у ЦРУ через "Північний потік-2"

6 березня 2021 , 16:39
Читать новость на русском

Вільяма Бернса не вдалося затвердити на посаду нового директора ЦРУ. Сенатор від Техасу Тед Круз заявив, що блокуватиме призначення, доки адміністрація Джо Байдена не введе жорсткіших санкцій проти "Північного потоку-2".

Джерело:

Твітер Ted Cruz

Затвердити Бернса на посаді можуть і без голосу сенатора-республіканця від штату Техас Круза. Однак на це знадобиться набагато більше часу.

Актуально Україна просить Білий дім про жорсткі санкції щодо "Північного потоку-2"

Я перестану блокувати кандидатуру, коли адміністрація Байдена виконає свої зобов’язання з виявлення та запровадження санкцій проти кораблів і компаній, що будують путінський газопровід,
– наголосив Круз.

Позиція соратників сенатора

Сенатор робить усе, щоб публічно продемонструвати позицію республіканців. Вони переконані: адміністрація Байдена не докладає потрібних зусиль для боротьби з "Північним потоком-2".

За словами сенаторів-республіканців, США наразі надає Росії так зване "вікно можливостей". Необхідно негайно санкціонувати всі суб'єкти, які беруть участь у будівництві газопроводу.

"Північний потік-2": останні новини