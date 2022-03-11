Сенатори закликали Байдена дозволити Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29

У США сенатори-республіканці закликали адміністрацію Джо Байдена змінити курс та дозволити передачу польських винищувачів МіГ-29 українцям.

Це потрібно для того, щоб ми самостійно закрили небо від російських ракет та військових літаків, які скидають бомби на мирні міста.

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З відповідним зверненням до президента США звернулися 40 сенаторів від Республіканської партії. Всі вони закликали Байдена відповісти на заклик Президента України Володимира Зеленського, який заявив, що якщо США не можуть закрити небо над Україною, то можуть принаймні відправити бойові літаки для ЗСУ.

Досить говорити. Люди вмирають. Відправте їм літаки, які їм потрібні,

– сказав сенатор від Юти Мітт Ромні.

Що цьому передувало

Після російського вторгнення на нашу територію Україна неодноразово просила НАТО закрити небо. Це фактично означає, що країни-члени НАТО повинні будуть збивати російські військові літаки та ракети, якими країна-агресорка обстрілює наші міста.

Однак у НАТО не поспішають закривати небо над Україною, адже це означає залучення Альянсу у конфлікт. 6 березня у Білому домі заявили, що працюють із Польщею над передачею польських винищувачів МіГ-29 Україні. Згодом Польща запропонувала передати у розпорядження США всі свої МіГ-29 із розрахунком на подальшу передачу Україні. У Пентагоні цю пропозицію відхилили.

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