Серби з російськими прапорами штурмують кордон з Косово: контингент НАТО посилює заходи безпеки

Мін Сербією та Косово нова хвиля загострення. Після того, як поліція Косова перекрила пропускний пункт "Яринє" з Сербією, жителі останньої вирішили штурмувати кордон.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 канал. Очевидці кажуть, що серби прорвали першу лінію оборони поліції на кордоні й прямують безпосередньо до пункту пропуску.

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Що відбувається на кордоні Сербії та Косово

Уже традиційно сербські мітинги не обходяться без російських прапорів. Цього разу учасники штурму кордону з Косово пішли ще далі й принесли плакат у кольорах прапора країни-агресора з цитатою Петера Цетинського "Молись Богу та тримайся Росії".

Через мітинги сербів, миротворці КФОР сконцентрували велику кількість людей та техніки, а згодом почали загороджувати пункт пропуску колючим дротом.

Серби уже прорвали першу лінію оборони й наблизилися безпосередньо до пункту пропуску. Варто відзначити, що минулого року на цьому ж пункті пропуску були схожі сутички, які закінчилися стріляниною.

Сутички на кордоні Сербії та Косово: дивіться відео

Закриття пункту пропуску між Сербією та Косово