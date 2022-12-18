Серби з російськими прапорами штурмують кордон з Косово: контингент НАТО посилює заходи безпеки
Мін Сербією та Косово нова хвиля загострення. Після того, як поліція Косова перекрила пропускний пункт "Яринє" з Сербією, жителі останньої вирішили штурмувати кордон.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 канал. Очевидці кажуть, що серби прорвали першу лінію оборони поліції на кордоні й прямують безпосередньо до пункту пропуску.
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Що відбувається на кордоні Сербії та Косово
Уже традиційно сербські мітинги не обходяться без російських прапорів. Цього разу учасники штурму кордону з Косово пішли ще далі й принесли плакат у кольорах прапора країни-агресора з цитатою Петера Цетинського "Молись Богу та тримайся Росії".
Через мітинги сербів, миротворці КФОР сконцентрували велику кількість людей та техніки, а згодом почали загороджувати пункт пропуску колючим дротом.
Серби уже прорвали першу лінію оборони й наблизилися безпосередньо до пункту пропуску. Варто відзначити, що минулого року на цьому ж пункті пропуску були схожі сутички, які закінчилися стріляниною.
Сутички на кордоні Сербії та Косово: дивіться відео
Закриття пункту пропуску між Сербією та Косово
- На півночі Косова 10 грудня розпочалася чергова ескалація за участю сербів. Все через затримання ексспівробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантича.
- Пантича затримали, коли він повертався з Сербії до Косова разом зі своєю дружиною. Співробітники поліції частково визнаної держави відвезли його на поліцейську базу, що розташована на півночі Косова.
- Серби на знак протесту проти цього арешту збудували барикади на кількох шляхах, що ведуть до сербських міст. Косовська поліція заблокувала "Яринє" й "Брняк", пункти перетину кордону з Сербією. На шляхах патрулюють сили КФОР й міжнародна поліція.
- Директор Управління Косово та Метохії Петар Петкович заявив, що косовські силовики взяли штурмом греблю на Газиводі. Після цього він звернувся до Євросоюзу.
- Президент Сербії Александар Вучич зібрав на тлі цих подій термінове засідання сербського Радбезу, після якого заявив, що силовики готові до будь-якого наказу.
- МЗС України закликало українців утриматися від поїздок на Західні Балкани найближчим часом на тлі загострення між Сербією та Косово.