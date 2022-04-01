У Сербії вандали намалювали символ "Z" на пам'ятнику Тарасу Шевченку

Ненависть до дій окупантів на території України по всьому світу все ще недостатня. У Сербії на пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченку вандали намалювали символ рашистського повномасштабного вторгнення, латинську літеру "Z".

Інформація про таке цинічне плюндрування постаті великого українського письменника з'явилась у сербських ЗМІ 1 квітня. Зазначається, що раніше символ російських окупантів вже знаходили поблизу пам'ятника Шевченку у місті Нові-Сад, зокрема на території кампусу місцевого університету і під дошкою з назвою вулиці Зорана Джиндича.

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Посольство України у Белграді закликало владу Сербії прибрати з усіх публічних місць символ "Z", адже він символізує вороже ставлення до українців.

Вандали намалювали рашистський символ на пам'ятнику Тарасу Шевченку у Сербії / Фото Beta / Dinko Gruhonjić

До слова, позиція Сербії щодо повномасштабної війни Росії проти України давно неоднозначна. Через пропутінські настрої чинної влади країни, президент Сербії раніше відмовився засудити визнання Росією так званої "незалежності" так званих "Л/ДНР".

Нагадаємо, що раніше заступник очільника Міноборони України Маркіян Лубківський звернувся до сербів, які мають проросійські погляди. Він закликав їх стати на бік України так, як Україна стала на бік Сербії у 1999 році.

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