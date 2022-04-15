Серед росіян, які воюють на Запоріжжі, стає більше "відмовників"

На Запоріжжі серед окупантів є військові, що відмовляються воювати проти України. Кількість так званих відмовників поступово зростає.

За інформацією військових, окупанти на Запоріжжі намагаються підсилити свої позиції. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв 15 квітня.

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Але притому підрозділах ворожої армії, які воюють у Запорізькому краї, зростає кількість так званих відмовників. Тобто окупанти системно відмовляються йти в бій,

– пише Куртєв.

ЗСУ натомість продовжує міцно тримати оборону. "Тому що вони у себе вдома і нікому свій дім не віддадуть!" – додає секретар Запорізької міськради.

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