Серед тем – енергетика, Drone Deal, підготовка до зими: Зеленський мав важливі зустрічі в Анкарі

Президент Зеленський 8 липня провів важливі зустрічі в Анкарі на полях саміту НАТО. Серед основних тем, що обговорювалися, – енергетика, Drone Deal і підготовка до зими.

Про це глава держави повідомив в своєму телеграм-каналі.

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Зокрема, хороша зустріч пройшла із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили євроінтеграцію України.

Важливо вже найближчим часом відкрити решту переговорних кластерів і не втрачати темп на цьому шляху,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що команди активно працюють над Drone Deal, і 8 липня якраз говорили щодо наступних кроків і можливих термінів її підписання.

Також узгодили позиції щодо найближчих міжнародних заходів.

"Попереду багато важливих подій – як за кордоном, так і в Україні", – повідомив президент.

Обговорювався детально й енергетичний напрям і підготовка до зими.

Усі зацікавлені у завершенні цієї війни до зими, але незалежно від розвитку подій ми маємо бути готовими захистити наших людей і забезпечити стійкість України. Вдячний за енергетичну підтримку і що всі попередні домовленості виконуються. Є і нові ідеї. Працюємо спільно над енергетичною безпекою всієї Європи,

– наголосив Зеленський.