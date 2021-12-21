Річ у тім, що після перших повідомлень про появу нового штаму, західні ЗМІ висловлювали обережну надію на те, що Омікрон може в найближчому майбутньому стати новим грипом – менш летальним та легшим у подоланні видом COVID-19. Щоправда, в українських лікарів на те своє пояснення.

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Легше тільки вакцинованим

За словами лікаря-імунолога Бориса Донського, поки не можна стверджувати про легкий перебіг нового штаму, оскільки 99% людей, які ним хворіли – вакциновані. Як переносять нову хворобу решта, залишається лише здогадуватись.

В Україні є обладнання та фахівці для відповідних досліджень, однак грошей, аби їх профінансувати – недостатньо. У такій ситуації імунологи називають дивом, що в нашій країні вдалось підтвердити перший випадок захворювання Омікроном.

До речі, хворим виявився пацієнт, який повернувся з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мав контакт з хворим на COVID-19. Зараз він чи вона, перебуває на лікуванні. Щоправда, у якому українському місті – невідомо.

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Які симптоми Омікрону

Відомі симптоми нового штаму, які суттєво відрізняються від Дельти. Серед основних:

пирхота в горлі, яка схожа на "дряпання";

сухий кашель;

закладений ніс;

біль у попереку.

Усе це протікає легше у тих, хто щепився. Однак значно гірше в пацієнтів, які вирішили долати хворобу середньовічним шляхом, тобто перехворіти.

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Три дози захищають краще

На думку вчених, 3 дози вакцини захищають від Омікрону краще, ніж 2. Однак колоти чи ні бустерну дозу препарату в Україні вирішать лише у січні 2022 року, а поки такий шанс мають лише люди зі слабким імунітетом.



Три дози краще захищають від Омікрону / Фото 24 канал

Усі інші, як кажуть у МОЗ, хоча б 2 дози вакцини зробили – це вже добре буде. Принаймні, тоді з'явиться більше впевненості у тому, що ми переживемо новорічні свята без спалахів хвороби. Водночас це означатиме, що січень 2022 року матиме всі шанси пройти без нових обмежень.

Ситуація в Україні покращується

Уже зараз регіони виходять з червоного рівня епіднебезпеки. Станом на 20 грудня лише 2 із 25 областей України не виконують умови виходу із червоного рівня – це Волинська та Запорізька. Інші або вже виведені, або ж зроблять це найближчими днями.

Українці активно витрачають "ковідну тисячу"

Поки ви розмірковуєте над тим, чи робити щеплення – 13 мільйонів українців завершили цю процедуру. Вони навіть встигли подати заявки до проєкту "Єпідтримка", аби отримати так звану "ковідну тисячу".

3 мільйони з них вже почали її витрачати. Найбільше – на книжки та квитки у кіно. Також чимало людей оплатили поїздки залізницею. До слова, книжки справді виявились найпопулярнішими, бо інтернет-крамниці "лягли" в перший же день, не витримавши напливу покупців.

Нагадаю, що офіційно програма стартувала 19 грудня, хоча в одному з банків гроші почали надходити ще 17 грудня. Напевно, аби всі встигли купити подарунок на Миколайчика.

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Однак вас ніхто не підганяє, грошима можна скористатися впродовж 4 місяців. Якщо їх не витратити, то рахунок закриють, а гроші повернуться до держбюджету. До слова, подавати заявки на виплату можна до 29 грудня 2021 року.