У Середземному морі помітили 2 десантні кораблі Балтійського флоту Росії, – ЗМІ

У водах Середземного моря зафіксували 2 великі десантні кораблі Балтійського флоту Росії – "Корольов" та "Мінськ". Ще 22 листопада вони перебували поблизу берегів Алжиру, а через 7 днів можуть прибути до Чорного моря.

Про виявлені російські кораблі у мережі повідомив головний редактор порталу BlackSeaNews та керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень".

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Росія перекидає кораблі з Балтики у Чорне море

У Середземному морі днями помітили 2 великі десантні кораблі Балтійського флоту Росії – "Корольов" і "Мінськ".

5 днів тому (станом на 27 листопада – 24 канал) вони були біля північно-східного узбережжя Алжиру. Якщо нікуди не заходили – скоро можемо побачити їх в Чорному морі,

– повідомив Клименко.

Він уточнив, що російським кораблям доведеться подолати ще приблизно 1 500 миль, на що потрібно 5 – 7 днів.

Крім того, за словами Клименка, є інформація, що всі атомні підводні човни Тихоокеанського флоту Росії з бази у Вілючинську (Камчатка) кілька днів тому екстрено вийшли в море.

Ситуація навесні 2021 року

Клименко також нагадав, що під час загострення зі сторони Росії у квітні 2021 року до Чорного моря заходили 4 кораблі держави-агресорки – по два з Північного та Балтійського флоту Росії.

Перебували вони там з 17 квітня по 7 – 11 липня.

Мета переміщення кораблів Росії до Чорного моря

Defense Express припустило, що росіяни перекидають свої два десантні кораблі з Балтійського моря на Середземне, а тоді на Чорне море, аби "підмінити" ті судна, які регулярно курсують від окупованого Кримського півострова до берегів Сирії за маршрутами "Сирійського експреса".

За даними видання, у жовтні – листопаді 2021 року російські десантні кораблі щонайменше 3 рази використовували для плавань за цим напрямком.

Текст допису Андрія Клименка:

Моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень повідомляє, що в Середземному морі зафіксовані 2 великих десантних кораблі Балтійського флоту РФ – БДК "Королев" (130) та БДК "Мінск" (127).

5 днів тому вони були біля північно-східного узбережжя Алжиру. Якщо нікуди не заходили - скоро можемо побачити їх в Чорному морі. Там щось приблизно 1500 миль чи трохи більше - це 5-7 днів.

Нагадаємо, що під час квітневого загострення 2021 року до Чорного моря заходили 4 БДК – 2 Північного флоту та 2 Балтійського флоту РФ. Перебували в Чорному морі з 17.04.2021 по 07-11.07.2021.

Крім того, є повідомлення, що всі атомні підводні човни Тихоокеанського флоту РФ з бази у Вілючинську (Качатка) декілька днів тому екстрено вийшли в море.