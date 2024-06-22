"Підбив" Путіна на вторгнення: генерала ФСБ Сєргєя Бєсєду звільнили з його посади, – ЗМІ

Сєргєй Бєсєда покинув посаду начальника пʼятої служби російської ФСБ. Про це стало відомо у суботу, 22 червня.

Відповідну інформацію, посилаючись на колишнього співробітника російських спецслужб, а також знайомого Беседи, повідомляють російські ЗМІ. Зауважимо, що п'ята служба ФСБ спеціалізується всередині Росії й в країнах колишнього Радянського Союзу, зокрема й в Україні.

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Що відомо про відставку Бєсєди

За даними російських ЗМІ, російський диктатор Владімір Путін при ухваленні рішення про повномасштабне вторгнення на територію нашої держави покладався на відомості, надані п'ятою службою ФСБ.

Після початку повномасштабного вторгнення з'ясувалося, що інформація п’ятої служби багато в чому не відповідала дійсності. Зокрема, російська влада була впевнена, що їхня армія не зустріне на своєму шляху серйозного опору.

Повідомляється, що на початку повномасштабного російського вторгнення низка ЗМІ повідомляла, що Бєсєду і його колег заарештували за надання неправдивої інформації. Однак російські медіа кажуть, що їхні джерела не змогли підтвердити цю інформацію.

За словами співрозмовників росЗМІ, Бєсєда став радником директора ФСБ Олександра Бортнікова. Медіа стверджують, що формальним приводом для відставки Бєсєди стало досягнення ним 70-річчя – граничного терміну служби.

. Свою посаду російський генерал обіймав ще з 2009 року. Напередодні російсько-грузинської війни 2008 року генерал Бєсєда став правою рукою голови ФСБ Росії Олександра Бортнікова та керівником відділів, які займаються колишніми радянськими республіками.