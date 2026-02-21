"Свідомо обирав ризик заради інших": на війні загинув 34-річний поліцейський Сергій Чайка
- 34-річний поліцейський Сергій Чайка, з позивним "Слідак", загинув на фронті під час виконання бойового завдання в районі Костянтинівки.
- Чайка служив водієм бойової броньованої машини та обирав ризиковані завдання заради інших, що відзначили його колеги та побратими.
Україна продовжує втрачати найкращих синів та доньок у повномасштабній війні, яку не припиняє вести Росія. Стало відомо про загибель на фронті 34-річного поліцейського та захисника Сергія Чайки, з позивним "Слідак".
Про це повідомили у патрульній поліції Запорізької області.
За яких обставин загинув Сергій Чайка "Слідак"?
У поліції зазначили, що Сергій присвятив службі українському народові майже 11 років. У 2021 році Чайка став до лав патрульної поліції Запорізької області, а у 2024 році – на захист батьківщини у складі бойової бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції.
На фронті "Слідак" служив водієм бойової броньованої машини, сумлінно й відповідально виконуючи поставлені завдання.
Сергій Чайка працював у поліції, а згодом пішов захищати державу на фронт / Фото патрульної поліції Запорізької області
Сергій був дуже добрим, завжди приходив на допомогу – без зайвих слів і з відкритим серцем. Вірний, відповідальний, турботливий, віддано ніс службу. Навіть під час чергувань не залишався осторонь чужої біди – рятував кошенят і собачок просто на посту. Таким ми його й пам'ятатимемо,
– пригадують захисника колеги.
Сергій Чайка героїчно загинув 19 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання в районі Костянтинівки у Донецькій області.
"Водій бойової броньованої машини – одна з найнебезпечніших професій на війні. Це щоразу виїзд у невідомість. Страх є в усіх, і Сергій не був винятком. Але він умів опановувати себе і їхати, бо знав: на позиціях чекають бійці, яких потрібно вивезти. Він свідомо обирав цей ризик заради інших. Таким Сергія ми й запам'ятаємо – сміливим, людяним, відповідальним, справжнім патріотом і братом", – діляться побратими "Слідака".
"Слідак" героїчно загинув у районі Костянтинівки на Донеччині / Фото патрульної поліції Запорізької області
На момент загибелі захисникові було лише 34 роки. Його мужність, відданість службі та державі назавжди залишаться в пам'яті колег і побратимів.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Чайки "Слідака" через раптову загибель військового на фронті. Вічна пам'ять Герою.
Тяжкі втрати України на фронті
ДНК-експертиза підтвердила загибель військового Михайла-Віктора Сцельнікова з позивним "Лемберґ". Захисник з 2023 року вважався зниклим безвісти.
На Запорізькому напрямку загинули українські військовослужбовиці "Лайза" та "Кара". На момент трагедії їм було лише 19 і 29 років.
У Вінниці попрощалися з офіцером СБУ Миколою Ільчуком, який загинув за 2 дні до ротації під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. У місце позиції, де перебував боєць, влучила російська керована авіаційна бомба.