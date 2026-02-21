"Свідомо обирав ризик заради інших": на війні загинув 34-річний поліцейський Сергій Чайка

Україна продовжує втрачати найкращих синів та доньок у повномасштабній війні, яку не припиняє вести Росія. Стало відомо про загибель на фронті 34-річного поліцейського та захисника Сергія Чайки, з позивним "Слідак".

Про це повідомили у патрульній поліції Запорізької області.

За яких обставин загинув Сергій Чайка "Слідак"?

У поліції зазначили, що Сергій присвятив службі українському народові майже 11 років. У 2021 році Чайка став до лав патрульної поліції Запорізької області, а у 2024 році – на захист батьківщини у складі бойової бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції.

На фронті "Слідак" служив водієм бойової броньованої машини, сумлінно й відповідально виконуючи поставлені завдання.



Сергій Чайка працював у поліції, а згодом пішов захищати державу на фронт / Фото патрульної поліції Запорізької області

Сергій був дуже добрим, завжди приходив на допомогу – без зайвих слів і з відкритим серцем. Вірний, відповідальний, турботливий, віддано ніс службу. Навіть під час чергувань не залишався осторонь чужої біди – рятував кошенят і собачок просто на посту. Таким ми його й пам'ятатимемо,

– пригадують захисника колеги.

Сергій Чайка героїчно загинув 19 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання в районі Костянтинівки у Донецькій області.

"Водій бойової броньованої машини – одна з найнебезпечніших професій на війні. Це щоразу виїзд у невідомість. Страх є в усіх, і Сергій не був винятком. Але він умів опановувати себе і їхати, бо знав: на позиціях чекають бійці, яких потрібно вивезти. Він свідомо обирав цей ризик заради інших. Таким Сергія ми й запам'ятаємо – сміливим, людяним, відповідальним, справжнім патріотом і братом", – діляться побратими "Слідака".



"Слідак" героїчно загинув у районі Костянтинівки на Донеччині / Фото патрульної поліції Запорізької області

На момент загибелі захисникові було лише 34 роки. Його мужність, відданість службі та державі назавжди залишаться в пам'яті колег і побратимів.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Чайки "Слідака" через раптову загибель військового на фронті. Вічна пам'ять Герою.

