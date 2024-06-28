Виконував бойове завдання: на війні загинув інженер Інституту ядерних досліджень Сергій Чередник

На фронті під час виконання бойового завдання загинув провідний інженер Інституту ядерних досліджень Нацакадемії наук України Сергій Чередник. На фронті він воював як боєць Нацгвардії.

58-річний Сергій Чередник воював на Донеччині. На фронт пішов добровольцем.

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Що відомо про Сергія Чередника

28 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України, неподалік села Георгіївка Донецької області загинув боєць Національної гвардії України, провідний інженер Інституту ядерних досліджень НАН України Сергій Валентинович Чередник,

– розповіли в академії.

Там зазначили, що 24 червня науковцю мало виповнитись 59 років.



На війні загинув науковець Сергій Чередник / Фото НАН України

Із загиблим воїном попрощалися 7 червня 2024 року в конференц-залі Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України в Києві.

Шану людині, яка добровільно вступила до лав Збройних Сил України та боронила нашу землю та наш відносний спокій від ворожої навали, віддали працівники не лише Інституту ядерних досліджень, а й сусідніх установ Національної академії наук України,

– розповіли в НАН.

Вони додали, що Героя поховали на Лісовому кладовищі Києва.

Що відомо про науковця та військового

У Національній академії наук розповіли, що Сергій Чередник народився 24 червня 1965 року в Житомирі.

Освіту майбутній фахівець в галузі ядерної електроніки та фізики здобув у Київському політехнічному інституті за спеціальністю "оптика та оптико-електронне приладобудування".

З 2013 року працював в Інституті ядерних досліджень НАН України. Спочатку – у відділі ізохронного циклотрону У-240, після реорганізації відділів – у відділі ядерних реакцій.

Наукова спільнота втратила чудового фахівця в галузі ядерної електроніки та фізики пучків заряджених частинок, талановитого інженера, який разом із колегами розробив, увів в експлуатацію і протягом багатьох років підтримував у робочому стані джерело йонів прискорювача У-240, необхідне для виконання наукових досліджень. Надзвичайно працьовитий і завжди рішучий у своєму виборі, Сергій Валентинович був чуйною та доброю людиною, справжнім патріотом України, мав чітку життєву позицію, почуття власної гідності й обов'язку перед Батьківщиною,

– розповіли в академії наук.

Вони також висловили глибокі співчуття рідним і близьким Сергія Валентиновича Чередника.

"Світла пам'ять про нього назавжди збережеться в серцях рідних, друзів, колег, бойових побратимів, усіх, хто знав, любив і шанував його", – заявили в установі.

Редакція 24 Каналу співчуває рідним, колегам та побратимам Сергія Чередника. Вічна Слава Герою.