Віддали свої життя за Україну: на фронті загинули два уродженці Луцька

Україна втратила ще двох відважних воїнів з Луцька. Чоловікам було всього-на-всього 31 та 44 роки. Вони загинули під час виконання бойових завдань.

Воїни тримали оборону на території Запорізької та Харківської областей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Луцька Ігоря Поліщука.

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Що відомо про загиблих захисників

Дудка Сергій Володимирович народився 25 листопада 1992 року, чоловік проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини Національної гвардії України на посаду командира 2 стрілецького взводу стрілецької роти.

Боєць загинув незадовго до свого дня народження. На жаль, 13 листопада 2024 року чоловік віддав своє життя під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області.

Інший захисник, Веремчук Сергій Іванович, народився 21 вересня 1980 року. Чоловік був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника протитанкового взводу роти вогневої підтримки. Боєць загинув 20 листопада 2024 року.

На жаль, це сталося під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Петропавлівка, розташованого на території Харківської області, біля якого також тривають важкі бої.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям,

– додав міський голова.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним загиблих захисників України. Вічна пам'ять воїнам!