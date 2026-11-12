За генерала СБУ Сергія Дуку вже внесли майже всю заставу: скільки ще залишилося зібрати

Станом на ранок 12 листопада за генерала СБУ Сергія Дуку внесли 59,8 мільйона гривень із визначених судом 65 мільйонів застави. Гроші надійшли до Вищого антикорупційного суду 1450 окремими платежами.

Про це повідомляє NV із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Скільки ще потрібно зібрати на заставу Дуці?

Швидкість надходження коштів свідчить про те, що генерал може вийти на волю вже найближчими днями. Лише в проміжку між вечором 11 листопада та ранком 12 листопада на рахунок суду надійшло ще 2,9 мільйона гривень.

Наразі для повної сплати застави бракує трохи більше ніж 5 мільйонів гривень. Напередодні ввечері загальна сума внесків становила 56,9 мільйона гривень.

Раніше прокурор САП Микола Карась розповідав "Радіо Свобода", що станом на 10 листопада за колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ внесли 44 мільйони гривень від 1113 платників. За його словами, люди переказували різні суми – від 10–20 тисяч до 100–150 тисяч гривень.

Що відомо про справу Сергія Дуки ?

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 65 мільйонів гривень ВАКС призначив Сергію Дуці пізно ввечері 6 листопада. Уже наступного дня серед працівників Служби безпеки почали поширювати заклики скинутися на заставу із зазначенням банківських реквізитів суду та номера справи.

Дуку підозрюють у причетності до злочинної організації, викритої НАБУ та САП у межах операції "Карфаген". За версією слідства, її учасники забезпечували корупційне прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Раніше також повідомлялося, що серед співробітників СБУ поширювали повідомлення із закликом долучитися до збору коштів на заставу генерала. Водночас адвокат Дуки заявляв, що участь у зборі добровільна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 листопада НАБУ і САП заявили про викриття наркосиндикату з російським слідом, який діяв під прикриттям посадовців СБУ та Нацполіції. Учасників угруповання підозрюють в організації шахрайських кол-центрів, торгівлі наркотиками, виробництві контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.

Того ж дня детективи затримали Сергія Дуку, посадовців Нацполіції Володимира Ценова й Олександра Дем'янчука та засновника боксерського клубу Віталія Рибалка. За даними слідства, під час обшуку генерал СБУ та його озброєна охорона чинили опір, а сам посадовець дві години нищив сокирою телефони з доказами.