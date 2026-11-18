Генерал-майор СБУ Сергій Дука розкритикував роботу антикорупційних органів. Він заявив, що оприлюднення ними відеоматеріалів може бути способом тиску на українську владу під час міжнародних переговорів.

Сергій Дука виступив із відповідними звинуваченнями під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії. Він назвав публікацію матеріалів НАБУ і САП "медійною піар-кампанією".

У чому Дука звинуватив НАБУ і САП?

За словами генерал-майора СБУ, антикорупційні органи оприлюднюють відеоматеріали саме тоді, коли українське політичне керівництво перебуває за кордоном на міжнародних переговорах.

Дука вважає, що такі публікації можуть використовуватися для тиску на представників української влади. Водночас доказів навмисної координації публікацій із міжнародними поїздками він у наведеній заяві не представив.

Генерал також висловив невдоволення розголошенням інформації про співробітників СБУ, зокрема списків осіб, які, за його словами, стали доступними громадськості.

А от у мене питання до наших медіа, і до ВАКСу, САП і НАБУ: для чого ви списки осіб, співробітників СБУ розголосили у загальний доступ, а тепер цим співробітникам дзвонять журналісти та ставлять незручні питання. Для чого це робити? У нас же військовий час,

– заявив Дука.

Крім того, він зазначив, що хотів би особисто поставити запитання керівнику НАБУ Семену Кривоносу та очільнику САП Олександру Клименку. За словами Дуки, обох посадовців на засіданні не було.

Що відомо про справу проти Сергія Дуки?

Сам Сергій Дука є фігурантом кримінального провадження, яке розслідують НАБУ і САП. Його підозрюють в участі у злочинній організації у межах справи "Карфаген".

Генерал-майор СБУ заперечує свою провину.

Під час засідання він також прокоментував питання внесення застави у розмірі 65 мільйонів гривень. За його словами, ніхто не змушував співробітників СБУ збирати гроші для її внесення.

Варто зазначити, що підозра не означає доведення вини. Остаточне рішення у справі має ухвалити суд.

Що відомо про заставу та звільнення Дуки?

13 листопада за Сергія Дуку внесли повну суму застави – 65 мільйонів гривень. Кошти надійшли понад 1600 окремими платежами, після чого генерал вийшов із СІЗО.

Раніше журналісти повідомляли про можливий примусовий збір грошей серед співробітників СБУ. Водночас адвокат Дуки стверджував, що працівники спецслужби перераховували кошти добровільно.