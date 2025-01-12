Вічна пам'ять: помер один з провідних істориків, професор УжНУ Сергій Федака

У Закарпатській області повідомили про непоправну втрату. У неділю, 12 січня, на жаль, перестало битися серце знаного історика Сергія Федаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закарпатську ОВА.

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Що відомо про Сергія Федаку

Зазначається, що Сергій Федака був одним з провідних істориків сучасності, професором УжНУ, письменником, журналістом, автором 16-томної "Історії України".

Сергій Федака був справжнім патріотом, працьовитою та шанованою людиною серед колег, студентів, усіх, хто мав нагоду його знати. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять про Сергія Дмитровича завжди житиме в наших серцях,

– вказують в ОВА.

Реакція 24 Каналу приєднується до співчуттів усім, хто знав і поважав Сергія Федаку. Вічна пам'ять.

Відомо, що Сергій Федаці було 60 років. Хоча він народився у Маріуполі, більшість свого життя науковець діяв у Ужгороді. Професором кафедри історії України Сергій Федака був з 2003 року.

Зауважимо, 10 січня з життя пішов відомий український співак, концертмейстер та заслужений артист України Василь Хлистун. Чоловік мав важку хворобу. У нього залишилася дружина та двоє дітей.