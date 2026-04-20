У якому стані Сергій "Флеш" після влучання "Шахеда" у його дім

Уночі 20 квітня керований реактивний "Шахед" влучив у будинок радника міністра оборони Сергія Бескрестнова. Чоловіка госпіталізували.

Попри отримані травми, "Флеш" вийшов на зв'язок під час телеефіру. Він розповів про те, як почувається після атаки. Про це пише Укрінформ.

Дивіться також "Флеш" показав, як росіяни спробували атакувати мобільну вогневу групу керованою "Герберою"

У якому стані "Флеш" після поранення?

"Флеш" заявив, що має проблеми зі здоров'ям. Водночас чиновник підкреслив, що найголовніше є те, що він залишився живий.

Я маю бажання працювати далі для захисту нашої країни,

– наголосив радник Федорова.

За словами експерта, внаслідок атаки його житло та майно повністю знищені.

Зауважимо, що вранці місцева влада повідомляла про приліт дрона у житловий будинок у Броварському району на Київщині. 51-річний господар постраждав – його забрали до лікарні. Ймовірно, йшлося саме про радника міністра оборони.

Так, голова ОВА Микола Калашник розповідав, що постраждалий – чоловік 1974 року народження – перебуває у лікарні під наглядом медиків. Його стан стабільний.

Зауважимо, що про своє поранення "Флеш" повідомив сам у дописі в фейсбуці. Експерт зі зв'язку розповів, що росіяни намагалися його вбити. Він також додав, що був морально готовий до такого розвитку подій.

В ефірі телемарафону Бескрестнов заявив, що дрон, який атакував його дім, керувався з території Росії.

Які наслідки останніх атак Росії на Україну?