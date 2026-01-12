Чинив звірства в Ірпені: полковник, обвинувачений у вбивствах, отримав високий пост у Росії

Посаду заступника мера російської Самари обійняв полковник Сергій Карасьов. Україна звинувачує його у воєнних злочинах під час окупації загарбниками Ірпеня, розташованого в передмісті Києва.

Про це повідомляє 24 Канал

Що відомо про призначення Карасьова?

За даними російських ЗМІ, новим заступником міського голови російської Самари тепер став 43-річний полковник Сергій Карасьов. Його призначили куратором підтримки учасників війни проти України та їхніх родин.

Відомо, що чоловік народився у 1982 році в Пскові, і раніше обіймав посаду заступника командира 98-ї дивізії, а незадовго до початку повномасштабного вторгнення в Україну очолив 31-шу десантно-штурмову бригаду.



Сергій Карасьов став заступником мера у Самарі / російські ЗМІ

Генпрокуратура України у 2023 році звинуватила його у воєнних злочинах під час окупації Ірпеня у 2022 році. Він застрелив місцевого мешканця без документів і жорстоко побив пенсіонерку 1949 року народження.

Зауважимо, спершу особу обвинуваченого приховували, а його фото блюрили, але у 2025 році британська газета The Sunday Times ідентифікувала Карасьова, використавши скріншот його інтерв’ю пропагандистам.

Про що йдеться?