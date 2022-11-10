Вілла та земельні ділянки: як друг Путіна Кирієнко заволодів майном в Іспанії

У родини першого заступника глави президентської адміністрації Росії Сергія Кирієнка, ймовірно, є вілла в Іспанії. Також друг Путіна володіє земельними ділянками за кордоном.

Так, іспанська компанія Bell-67 Роберта Гндоляна, пов’язана з родиною Кирієнка, володіє двома лісовими ділянками в Іспанії. Загальна площа становить 2,4 гектара.

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Сім'я Кирієнка володіє віллою та земельними ділянками в Іспанії

У 2020 році стало відомо, що компанії Гндоляна належить вілла на узбережжі Коста-Брави в Каталонії. Фото, зроблене на цій віллі, опублікувала в мережі молодша донька Кирієнка Надія, а також чоловік старшої доньки Олексій Угнич.

Судячи з фото, члени сім'ї Кирієнка відвідували це місце хоча б один – два рази на рік протягом декількох років поспіль. До речі, Роберт Гндолян може виступати номінальним власником сімейних активів Кирієнка.

Зауважимо, що Гндолян – колишній однокурсник сина Сергія Кирієнка Володимира. Гндоляну перейшла частка в "Саровбізнесбанкі", яка раніше належала Кирієнку-молодшому.

Сергій Кирієнко відповідає за внутрішню політику. Після вторгнення Росії в Україну він став куратором окупованих територій і почав їх регулярно відвідувати. Кирієнко знаходиться під санкціями ЄС, Великобританії, США, Канади, Австралії, Японії, Нової Зеландії та України.

Нагадаємо, що Україна знає ім'я російського чиновника, який виступив головним ідеологом та лобістом знищення нашої енергетичної інфраструктури. Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що така ідея належить заступнику адміністрації президента Росії Сергію Кирієнку.

За словами Данілова, Кирієнко займається цим напрямком, оскільки сам раніше працював у енергетичній сфері.

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