Від постпреда в ООН до ключової ролі в команді Буданова: що відомо про Сергія Кислицю

Президент Володимир Зеленський 5 січня 2026 року підписав указ про призначення Сергія Кислиці на посаду першого заступника глави Офісу Президента Кирила Буданова. Глава держави наголосив, що дипломат не лише перейде на нову посаду, але й продовжить активно брати участь у важливих переговорних процесах.

Як починався дипломатичний шлях Кислиці?

Сергій Олегович Кислиця народився 15 серпня 1969 року в Києві. Він здобув вищу освіту на факультеті міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яку завершив з відзнакою.

Кар'єра Кислиці тісно пов'язана з дипломатичною службою. Почавши в 1992 році стажером у департаменті МЗС України, відповідальному за європейське співробітництво та НБСЄ (попередницю ОБСЄ), він швидко просувався службовими щаблями: від аташе та секретаря до помічника високопосадовців міністерства.

У різні періоди працював у посольстві України в Бельгії, Нідерландах і Люксембурзі, а також у місії при НАТО в Брюсселі, де займався політичними питаннями. Був директором секретаріату міністра закордонних справ, старшим радником і очолював департаменти, пов'язані з міжнародними організаціями.

Значний досвід здобув у США: з 2001 по 2005 рік обіймав посади радника та радника-посланника з політичних питань у посольстві в Вашингтоні.

З 2006 по 2014 рік керував Департаментом міжнародних організацій МЗС України, брав участь у численних сесіях Генеральної Асамблеї ООН. Активно працював у структурах Ради Європи, зокрема очолював комісію з питань гендерної рівності, а також представляв Україну у Виконавчій раді ЮНЕСКО.

Як заступник міністра закордонних справ брав участь у ключових перемовинах, зокрема в Женевській зустрічі 2014 року за участю України, ЄС, США та Росії, спрямованій на деескалацію конфлікту. Ініціював і координував моніторинг ситуації в окупованому Криму через механізми ЮНЕСКО, що призвело до ухвалення низки рішень про прямий моніторинг.

Ключовий представник України в ООН

З 19 грудня 2019 року до 21 грудня 2024 року він обіймав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Офіційно повноваження постпреда він отримав 20 лютого 2020 року після вручення вірчих грамот генеральному секретареві ООН. За сумісництвом Кислиця також був послом України в Багамських Островах та в Тринідаді й Тобаго.

Зокрема під час засідання Ради Безпеки ООН у липні 2024 року він наочно спростував російську пропаганду щодо ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Дипломат навів докази, що об'єкт було умисно уражено крилатою ракетою Х-101, внаслідок чого серйозно постраждала частина корпусу, де лікували дітей з онкологічними захворюваннями.

Кислиця наголосив, що цей напад демонструє повну зневагу Росії до будь-яких мирних ініціатив і норм міжнародного гуманітарного права. Він закликав міжнародну спільноту активніше знищувати російські носії ракет та самі ракети, аби назавжди усунути терористичну загрозу для цивільного населення України.

У грудні 2024 року указом президента його звільнили з посади постпреда в ООН, а вже з 12 лютого 2025 року Сергій Кислиця повернувся до центрального апарату МЗС як перший заступник міністра закордонних справ.

На початку 2026 року президент Володимир Зеленський провів особисту зустріч із Кислицею, під час якої повідомив про нове призначення. Уже 5 січня Кислиця перейшов на нову посаду й став першим заступником голови ОП Кирила Буданова. Він також продовжить активно брати участь у важливих переговорних процесах.

Цікаво! Кислиця має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. Він також вільно володіє українською, англійською, російською, іспанською та французькою мовами.

Яка роль Кислиці у мирних перемовинах?