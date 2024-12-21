Майже рік вважали зниклим безвісти: у боях загинув Сергій Кравчук з Хмельниччини

На свою рідну Хмельниччину "на щиті" повернувся військовий Сергій Кравчук. З ним попрощалися у п'ятницю, 20 грудня, у місті Ізяслав.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ізяславську міську раду. Захисникові був всього-на-всього 31 рік.

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Що відомо про Сергія

Згідно з оприлюдненою радою інформацією, 31-річний воїн-стрілець десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмового батальйону Кравчук Сергій родом із села Поліське.

Як повідомили Суспільне, український військовий з січня 2024 року не виходив на зв'язок, через що його вважали зниклим безвісти. Сергій загинув 7 січня 2024 року під час штурму росіян у Харківській області.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та знайомим загиблого воїна. Вічна пам'ять!

Нагадаємо, також нещодавно у районі населеного пункту Широкий Яр, що у Харківській області, загинув український військовий Михайло Баумкетнер з Львівської області. Захисникові було всього-на-всього 32 роки. Без батька, на жаль, залишилися син та донька.