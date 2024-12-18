На фронті загинув бойовий медик: воїну назавжди залишиться 29 років

На війні загинув бойовий медик 66-ї ОМБр Сергій Кулинич. Українському захиснику було 29 років.

9 грудня воїн героїчно віддав своє життя за свободу України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Великодолинську селищну раду Одеського району.

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Що відомо про Сергія Кулинича

Сергій Кулинич народився 13 вересня 1995 року в селі Білухівка на Полтавщині. Український захисник навчався у Білухівській школі, а після її закінчення разом із сім'єю переїхав до Одеської області.

Невимовний біль і втрата. Загинув наш земляк… Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять нашому Герою,

– кажуть в Білухівському старостинському окрузі.

Під час повномасштабної війни Сергій Кулинич приєднався до лав ЗСУ та став бойовим медиком механізованого батальйону 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.

У Великодолинській селищній раді висловили співчуття рідним героя та закликали всіх небайдужих долучитися до прощання. Із захисником попрощалися 17 грудня на Алеї Слави Молодіжненського кладовища.