Водія Кропиви з операції "Карфаген" випустили з СІЗО під заставу

Водій одного з фігурантів антикорупційної операції "Карфаген" Сергій Куций вийшов з-під варти після внесення застави у 3 мільйони гривень. На нього поклали низку процесуальних обов’язків.

На записах НАБУ він фігурує під прізвиськом "Камрад". Про це 21 вересня повідомив Центр протидії корупції.

Хто вніс заставу?

Після звільнення з СІЗО Куций має прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду, а також повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Крім того, він повинен здати паспорти для виїзду за кордон.

Також суд заборонив йому спілкуватись з певними особами, зокрема з Сергієм Кропивою, в якого він був водієм, та Єлизаветою Івахненко.

Заставу Куций вніс через свого захисника. Після цього фігурант відмовився від апеляційної скарги, а апеляційна палата прийняла цю відмову.

Слідство припускає, що Сергій Куций був учасником злочинної організації, яку очолював Кропива. Зокрема, він стежив з безпекою Кропиви під час поїздок на службовому автомобілі та його зустрічей з іншими людьми.

За даними прокурорів, фігурант також використовував незареєстровані номерні знаки, отримував гроші від людей, пов'язаних із колцентрами, та передавав їх організатору злочинної схеми.

Також він допомагав Кропиві спілкуватися з іншими учасниками організації, брав участь у легалізації коштів та виконував інші його доручення,

– заявили в ЦПК.

Нагадаємо, Сергій Кропива теж перебуває під вартою із можливістю внесення застави у 120 мільйонів гривень. Формально він досі є працівником Офісу Генпрокурора.

Згодом в ОГП повідомили про ліквідацію посади заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва, яку обіймав фігурант. Питання звільнення Кропиви з органів прокуратури має розглянути КДКП у межах дисциплінарного провадження.