Пальне буде дорожчим, але не космічно, – експерт сказав, чим замінять бензин А-95 з Білорусі

Білорусь вже з червня може припинити постачання бензину А-95 в Україну. Водії занепокоєні, адже це пальне займає 50% українського ринку. Ціна на нове пальне буде трохи вищою.

Про це заявив голова Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Водночас він наголосив, що різниця у ціні буде незначною, тому немає причин для паніки.

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Вартість нового бензину

За словами Куюна, підйом закупівельної вартості зробить неможливим торгівлю по державних цінах. "Думаю, компанії будуть вимушені перейти на продаж преміальних марок", – сказав він.

Дійсно, нове пальне буде дорожчим, але це не космічно. Можливо, на 1 – 2 гривні. Це тимчасово,

– наголосив експерт.

Він запевнив, що коли стабілізується постачання – ціни повернуться до своїх показників.

Буде турбулентність, – Куюн

Сергій Куюн запевнив, що немає жодної проблеми у пальному. Єдиний нюанс в тому, що припинення постачання відбулось раптово.

Може бути розрив: старе пальне закінчиться, а нове ще не приїде. Може бути лише турбулентність протягом 1 – 2 тижнів. Ймовірно, всередині червня,

– сказав Куюн.

Він не думає, що це рішення Білорусі було політичним. "Думаю, це викликано санкціями США, через які вже закрили один білоруський завод. Водночас другий ремонтуватимуть з 1 червня. Тому Білорусь вирішила забезпечити пальним насамперед себе", – пояснив Куюн.

• Де братимуть пальне

"У нас недозавантажений потужний завод Укртатнафта у Кременчуці. Цей завод може перекрити всю потребу ринку. Саме через імпорт він недозавантажений. Окрім того, у нас є потужні морські перевалки, через них можна імпортувати пальне з Європи", – запевнив Куюн.

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