Глава німецького МЗС проігнорувала Радбез ООН, щоб не слухати брехню Лаврова, – Bild
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Росія скоює геноцид українців, а Сєргєй Лавров тим часом "вєщає" у Радбезі ООН. Анналена Бербок – глава МЗС Німеччини – пропустила засідання 24 квітня, щоб не слухати брехню путінського посіпаки.
Російські загарбники вбивають українців, депортують дітей, руйнують міста. Тим часом Лавров бідкався через НАТО й розповідав російські байки про "київський режим". Російські пропагандисти настільки розлінилися, що навіть нову брехню придумати не змогли.
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Бербок – очільниця МЗС Німеччини – проігнорувала маразматичний виступ Лаврова. Натомість вона вирішила зайнятися порятунком громадян Німеччини з Судану.
Делегація Ізраїлю залишила засідання
Тим часом делегація Ізраїлю на знак протесту залишила засідання Радбезу ООН. Перш ніж зробити це, делегація запалила електричну свічку – вшанували пам'ять ізраїльтян, які загинули під час палестинських терактів.
Мені шкода, але я відмовляюся провести цей священний день, слухаючи брехню та осуд. Ці дебати ганьблять полеглих, і Ізраїль не братиме в них участі,
– наголосив посол.
Засідання відбувалося у день пам'яті жертв терактів в Ізраїлі. Посол наголошував, що ізраїльська сторона просила перенести засідання. Водночас у відповідь почула відмову. Посол звинуватив Лаврова у лицемірності.