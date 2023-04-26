Глава німецького МЗС проігнорувала Радбез ООН, щоб не слухати брехню Лаврова, – Bild

Росія скоює геноцид українців, а Сєргєй Лавров тим часом "вєщає" у Радбезі ООН. Анналена Бербок – глава МЗС Німеччини – пропустила засідання 24 квітня, щоб не слухати брехню путінського посіпаки.

Російські загарбники вбивають українців, депортують дітей, руйнують міста. Тим часом Лавров бідкався через НАТО й розповідав російські байки про "київський режим". Російські пропагандисти настільки розлінилися, що навіть нову брехню придумати не змогли.

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Бербок – очільниця МЗС Німеччини – проігнорувала маразматичний виступ Лаврова. Натомість вона вирішила зайнятися порятунком громадян Німеччини з Судану.

Делегація Ізраїлю залишила засідання

Тим часом делегація Ізраїлю на знак протесту залишила засідання Радбезу ООН. Перш ніж зробити це, делегація запалила електричну свічку – вшанували пам'ять ізраїльтян, які загинули під час палестинських терактів.

Мені шкода, але я відмовляюся провести цей священний день, слухаючи брехню та осуд. Ці дебати ганьблять полеглих, і Ізраїль не братиме в них участі,

– наголосив посол.

Засідання відбувалося у день пам'яті жертв терактів в Ізраїлі. Посол наголошував, що ізраїльська сторона просила перенести засідання. Водночас у відповідь почула відмову. Посол звинуватив Лаврова у лицемірності.