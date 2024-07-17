В якому статусі Лавров вестиме засідання Радбезу ООН: що сказали у Держдепі

США мають зобов'язання впускати на свою територію представників недружніх іноземних режимів для їхньої участі у заходах ООН, навіть попри запроваджені санкції.

Про це заявив у вівторок речник Державного департаменту Сполучених Штатів Метью Міллер, відповідаючи на запитання, як присутність очільника російського МЗС Сергія Лаврова в Нью-Йорку та його головування в РБ ООН буде впливати на авторитет Америки, що запроваджує санкції проти російського режиму.

Дивіться також "А ви, товаришу, що за тварина": Кислиця висміяв Лаврова за цитування Орвелла

В якому статусі Лавров вестиме засідання Радбезу ООН

Щодо нашого авторитету, коли йдеться про Росію, подивіться на наші дії за останні 2 роки щодо притягнення Росії до відповідальності. Я думаю, що це є достатньо вичерпною відповіддю на це питання,

– зазначив Метью Міллер.

Що ж стосується головування представника російського режиму на засіданні Ради Безпеки ООН, то йдеться про ті процедури, які існують в самій Організації.

Ми зобов'язані як країна, яка розміщує на своїй території ООН, дозволити іноземним дипломатам бути присутніми (на засіданнях – 24 Канал). Це зобов'язання протягом десятиліть виконувалося адміністраціями від обох партій, і Сполучені Штати сприймають це серйозно,

– підкреслив речник Держдепу.

Крім цього, за його словами, США мають можливість і запроваджують візові обмеження для таких дипломатів, що дозволяє їм відвідувати лише передбачені заходи ООН.