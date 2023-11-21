Росія використала й відмовилася забирати: у Львові отримав вирок бойовик з Луганська

Житель Луганська воював проти ЗСУ на боці Росії, після чого потрапив у полон до Сил оборони. Бойовик є у списках полонених, однак країна-агресорка не стала його забирати.

Сергій Маліновський с Луганська визнаний винним в участі у незаконному збройному формуванні та терористичній організації, а також у державній зраді за умов воєнного стану. За це колегія суддів Галицького районного суду Львова засудила його на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також Рублі не пахнуть: ЗМІ опублікували імена зрадників з окупованої Луганщини, які воюють за Росію

Що відомо про цього бойовика

Маліновському 50 років. Він жив у тимчасово окупованому Луганську та працював у шахті в Сорокиному. 22 лютого 2022 року, за 2 дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, невстановлені бойовики його зупинили по дорозі на роботу та запропонували відвідати "пункт мобілізованих" у місті Довжанськ, яке теж перебуває у тимчасовій окупації. Маліновський поїхав туди того ж дня. Звідти після перевірки документів його відправили до тимчасово захопленої росіянами Кадіївки. Там йому видали російську військову форму разом з іншими речами.

Окупанти назначили його "стрільцем" 208 стрілецького (козацького) полку незаконно створеної "народної міліції" квазіутворення на Луганщині та видали йому автомат Калашникова. Після цього Маліновський брав участь у бойових діях на боці ворога з березня 2022 року по липень 2023-го в районах Сорокиного, Довжанська, Кадіївки, Трьохізбенки, а також Курдюмівки. Як раз неподалік цього селища 22 липня цього року наші воїни взяли його у полон.

Відомо, що потім двоє бойовиків з 6 стрілецького полку псевдореспубліки на Луганщині впізнали Маліновського по фото, з яким вони разом служили. У серпні цього року 50-річний луганчанин з'явився у списках російських полонених, яких країна-агресорка відмовилася забирати. А 14 листопада цього ж року Маліновський отримав вирок. На суді проросійський бойовик визнав свою вину, говорив про нібито щире каяття та просив його суворо не карати.

Яка доля спіткала інших бойовиків