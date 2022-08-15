Бюджет можливостей, – Марченко назвав ключові завдання "жорсткого" держбюджету на 2023

Наступний рік буде надзвичайно жорстким для України. Саме тому уряд вже почав готуватися, щоб переглянути та оптимізувати усі видатки на 2023 рік.

Як заявив в інтерв'ю міністр фінансів Сергій Марченко, не буде видатків, які не будуть переглянуті.

Важливо У бюджеті України хочуть збільшити видатки на оборону та підтримання економіки

За його словами, по всім сферам однозначно буде перегляд видатків, оптимізація. Завдання уряду полягає у тому, щоб профінансувати:

пенсії пенсіонерам,

зарплати медикам, освітянам,

соціальний захист громадян,

виплати внутрішньо переміщеним особам,

передбачити кошти на військову кампанію та на армію.

Бюджет буде надзвичайно жорсткий. Це бюджет можливостей в умовах війни. Але водночас є надія, що ми зможемо його профінансувати. Ключове завдання – знаходження коштів, зокрема за допомогою наших партнерів-країн, щоб профінансувати дефіцит бюджету,

– сказав він.

Марченко також зазначив, що курс гривні до долара, на якому рахується бюджет, поки не є публічним, але "цифри не катастрофічні". Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд вже почав роботу над бюджетом на 2023 рік. За його словами, пріоритетними будуть видатки на армію та безпеку.

Бюджет на 2023 рік: чи уріжуть пенсії

Шмигаль раніше наголошував, що державний бюджет на 2023 рік з урахуванням воєнного часу збереже основні соціальні витрати, зокрема пенсії.

"Проєкт бюджету пишемо з урахуванням вимог воєнного часу: збереження основних військових і соціальних витрат, створення Фонду оперативного відновлення, продовження програм стимулювання економіки", – зазначив Шмигаль.

Додамо, що розмір соцвиплат зріс з 1 липня. Зокрема, мінімальна пенсія з 1 934 гривень збільшилась до 2 027 гривень. З грудня вона зросте до 2 093 гривень. Щодо максимальної пенсії, яка становить 19 340 гривень, то вона зросте до 20 270 гривень.

В окупованому Генічеську до смерті затоптали людину в черзі по пенсії: дивіться відео