Мріяв про власну сім'ю: на фронті загинув воїн "Азову" Сергій Павук
- Сергій Павук родом із Львівщини, старший солдат "Азову", загинув 29 вересня 2025 року на Донеччині.
- Воїн мріяв про створення власної сім'ї після війни, але загинув, залишивши батьків, брата та племінниць.
Новояворівськ, що на Львівщині, у скорботі за загиблим воїном Сергієм Павуком. Старший солдат поліг за Україну 29 вересня на Донеччині.
Про сумну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Новояворівську міську раду.
Дивіться також "Люблячий чоловік і турботливий татусь": на фронті загинув військовий з Київщини Павло Гацюк
Що відомо про полеглого Сергія Павука?
Сергій Павук народився 24 вересня 1998 року у Новояворівську на Львівщині. Навчався у місцевій школі, а вищу освіту здобув в Українській академії друкарства. Певний час працював у Львові на підприємстві "Експрес Медіа", згодом – водієм у Центрі надання адміністративних послуг рідного міста.
З початком повномасштабного вторгнення захисник вступив до добровольчого формування Новояворівської громади. Як повідомили у міськраді, воїна відзначали за відвагу та відданість.
У червні 2024 року він підписав контракт і став військовим 12-ї бригади Нацгвардії України "Азов".
Сергій дуже любив спорт, захоплювався футболом і, звичайно, військовою справою. Мріяв створити власну сім'ю після закінчення війни. Проте, не судилося,
– написали в Новояворівській міськраді.
Старший солдат з позивним "Павук" загинув 29 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. У воїна залишилися батьки Марія та Степан, брат Віталій з дружиною та дві племінниці.
Поховали полеглого воїна 16 жовтня на місцевому цвинтарі Новояворівська.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Павука. Вічна пам'ять Герою!
Кого нещодавно втратила Україна на фронті?
Павло Гацюк із Фастова загинув 12 жовтня під час виконання бойового завдання на Чернігівщині. Воїн був добровольцем з позивним "Ганс".
Євген Повєткін загинув під час бою поблизу Залізничного на Запоріжжі. З полеглим воїном попрощались 16 жовтня у Самарі на Дніпропетровщині.
Андрій Шумар поліг в бою за Україну на фронті 4 жовтня. Військовий був уродженцем Броварів, Київської області.