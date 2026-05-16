Майно куплене задовго до посади, а син – у ЗСУ: Шефір гучно відреагував на розслідування медіа

Журналісти розслідувачі Bihus.Info оприлюднили нові матеріали у справі Сергія Шефіра, його родини й закордонного майна. Проте колишній помічник президента України й за сумісництвом продюсер і директор "Студії Квартал-95" заявив, що з розслідування нібито "викинули" важливі деталі, зокрема, про те, що свої статки він, мовляв, надбав ще до політичної кар'єри.

Про таке Шефір 15 травня написав на своїй сторінці у Facebook.

До теми "Квартал 95", замах, давній друг Зеленського: хто такий Сергій Шефір, якого звільнив президент

Як Шефір відреагував на розслідування?

Чоловік передусім зазначив, що "хотів би трохи доповнити" опублікований журналістами матеріал. Сергій Шефір згадав, що 99% усієї його нерухомості, зокрема в Чехії та в Англії, він встиг придбати ще за кілька років до політичної кар'єри.

При цьому походження його грошей, за словами Шефіра, зафіксовано в щорічних деклараціях. Не забув посадовець уточнити й те, що він регулярно сплачує податки відповідно до закону.

Що Шефір розповів про свою сім'ю?

За словами політика, його син "нікуди не втік і з 22-го року добровольцем служить у ЗСУ". При цьому згадав Шефір і про волонтерську діяльність своєї дружини, яка "регулярно їздить на фронт, до Харківської, Донецької, Запорізької областей".

Сам чоловік насамкінець додав, що залишається в Україні й буде продовжувати працювати. При цьому бізнесмен не приховував своє упереджене ставлення до журналістів.

Контекст. У матеріалі Bihus.Info йдеться про значні придбання нерухомості родиною Шефірів під час роботи Сергія Шефіра в Офісі Президента. Зокрема, у 2020 році його дружина Лариса придбала квартиру площею близько 100 квадратних метрів у ЖК Chicago Central House в центрі Києва, яка разом із паркомісцем могла коштувати щонайменше 300 – 320 тисяч доларів.



Також журналісти звернули увагу на нерухомість у Празі: у 2022 році на компанію сина Шефіра оформили апартаменти в елітному комплексі Vila Bianca. При цьому вартість пов'язаного бізнесу суттєво зросла, а сам Микита Шефір заявив, що житло нібито було отримане в подарунок ще раніше.

Як Шефір пов'язаний із Зеленським і Міндічем?

Сергій Шефір – це давній бізнес-партнер і соратник Володимира Зеленського, з яким він працював у проєктах студії "Квартал 95". У 2019 році президент призначив його першим помічником, а вже в березні 2024 року звільнив із цієї посади відповідним указом.

Важливо зазначити й те, що загалом ТОВ "Квартал 95" належить Тимуру Міндічу (50%), Сергію Шефіру (37,5%) та Андрію Яковлеву (12,5%). Шефір і Яковлев також мають спільні бізнес-інтереси у сфері медіа та продакшену, володіючи частками в низці компаній, пов'язаних як із "Кварталом 95", так і з суміжними проєктами.

У 2026 році ім'я Шефіра знову опинилося в центрі уваги після публікації "Української правди" фрагментів так званих "плівок Міндіча", де нібито фігурують розмови між Тимуром Міндічем і Сергієм Шефіром щодо справи ексміністра Олексія Чернишова, зокрема обговорення підозри та можливого внесення застави.