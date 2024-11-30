"Кохаю": Сергій Стерненко оголосив про заручини та показав фото своєї нареченої

У суботу, 30 листопада, український активіст Сергій Стерненко оголосив про зміни в особистому житті. Волонтер повідомив про заручини зі своєю коханою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі Сергія Стерненка.

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Що відомо про наречену Сергія Стерненка

Сергій Стерненко 30 листопада повідомив про заручини зі своєю обраницею та вперше за тривалий час показав спільне фото з дівчиною. На опублікованих кадрах Сергій разом з обраницею позують на території Софійського Собору у Києві. Фотограцію активіст підкріпив ніжним зверненням до нареченої.

Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю,

– написав Стерненко.

Сергій Стерненко разом з нареченою / фото активіста

У мережі повідомляють, що обраницею Стерненка стала Наталя Усатенко, з якою він разом уже понад 5 років. Відомо, що 27-річна дівчина раніше працювала у Міністерстві охорони здоров’я України, у пресслужбі Уляни Супрун.

Сергій Стерненко заручився з Наталею Усатенко / фото активіста

У 2019 році Сергій зізнався, що познайомився з Наталією під час одного з судових засідань в Одесі у справі росіян і колаборантів, які брали участь у заколоті 2 травня в Одесі.

Також відомо, що у свій час Наталю затримували під час протестів на захист Сергія Стерненка та допитували на судах у справі волонтера. Саме вона була разом з активістом під час нападу.