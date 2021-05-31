Суд виніс вирок активісту

Стерненка звинувачували одразу за трьома статтями. Однак винним його визнали за однією.

Важливо Апеляційний суд виправдав Сергія Стерненка у справі про "300 гривень"

Апеляційний суд визнав активіста винним за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Вона передбачає обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на той самий строк. Однак терміни притягнення до відповідальності у цій справі вже минули, тому засудити активіста не можуть.

Реакція Стерненка

Сам Стерненко каже, що обвинувачення у справі ґрунтуються виключно на показаннях потерпілого, які суд раніше визнав суперечливими.

У справі про "300 гривень" активіста виправдали

Активіста виправдали за статтею №187, яка передбачала ув'язення на 7,3 року та конфіскацію майна. Далі суд озвучить свій вирок за звинуваченнями у статті №263, яка передбачає ув'язнення від 2 до 7 років.

Востаннє суд засідав 21 травня. Тоді свідчив експерт зі зброї Іван Наріжняк. Після дебатів сторін судді пішли до нарадчої кімнати, аби 31 травня оголосити свій вирок.

Головне про справу Стерненка

23 лютого 2021 року суд визнав активіста винним у викраденні екс депутата Сергія Щербича. За даними слідства, Стерненко зробив це, аби заволодіти 300 гривнями чиновника.

На таке рішення суду адвокати Стерненка подали апеляцію. Зауважимо, після оголошення вироку в Україні спалахнули протести на підтримку ув'язненого.

9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід активісту і відправив його з СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

Важливо, що Стерненко вважає справу проти себе політизованою. Він заявив, що у його засудженні винні генпрокурорка Ірина Венедіктова, мер Одеси Геннадій Труханов та заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров.



Головне про справу Стерненка / Інфографіка 24 каналу