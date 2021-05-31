Суд виніс вирок активісту
Стерненка звинувачували одразу за трьома статтями. Однак винним його визнали за однією.
Важливо Апеляційний суд виправдав Сергія Стерненка у справі про "300 гривень"
Апеляційний суд визнав активіста винним за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Вона передбачає обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на той самий строк. Однак терміни притягнення до відповідальності у цій справі вже минули, тому засудити активіста не можуть.
Реакція Стерненка
Сам Стерненко каже, що обвинувачення у справі ґрунтуються виключно на показаннях потерпілого, які суд раніше визнав суперечливими.
У справі про "300 гривень" активіста виправдали
Активіста виправдали за статтею №187, яка передбачала ув'язення на 7,3 року та конфіскацію майна. Далі суд озвучить свій вирок за звинуваченнями у статті №263, яка передбачає ув'язнення від 2 до 7 років.
Востаннє суд засідав 21 травня. Тоді свідчив експерт зі зброї Іван Наріжняк. Після дебатів сторін судді пішли до нарадчої кімнати, аби 31 травня оголосити свій вирок.
Головне про справу Стерненка
- 23 лютого 2021 року суд визнав активіста винним у викраденні ексдепутата Сергія Щербича. За даними слідства, Стерненко зробив це, аби заволодіти 300 гривнями чиновника.
- На таке рішення суду адвокати Стерненка подали апеляцію. Зауважимо, після оголошення вироку в Україні спалахнули протести на підтримку ув'язненого.
- 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід активісту і відправив його з СІЗО під цілодобовий домашній арешт.
- Важливо, що Стерненко вважає справу проти себе політизованою. Він заявив, що у його засудженні винні генпрокурорка Ірина Венедіктова, мер Одеси Геннадій Труханов та заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров.