15 липня, 22:13
Це точно не кінець, – Стерненко залишає посаду радника міністра оборони після відставки Федорова
Сергій Стерненко повідомив, що залишає посаду радника міністра оборони України. Це сталося після допису про відставку Михайла Федорова.
Про це Сергій Стерненко повідомив у своєму телеграм-каналі.
Що Стерненко написав про свій вихід як радника глави Міноборони?
Відтепер я не радник міністра оборони, що, поза сумнівом, зменшує можливості допомоги якісно змінити ситуацію у війську із дронами,
– написав Стерненко.