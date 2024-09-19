Мер Житомира Сухомлин достроково склав свої повноваження

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин 19 вересня достроково склав свої повноваження. За це рішення проголосували депутати Житомирської міської ради.

Про це стало відомо з трансляції позачергової сесії міськради. Замість Сергія Сухомлина містом тепер керуватиме секретар Житомирської міськради Галина Шиманська, передає 24 Канал.

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Що відомо про припинення повноважень Сухомлина як мера

У Житомирській міській раді 19 вересня з'явилося розпорядження міського голови Сергія Сухомлина, яким він скликав позачергову сесію міськради. У порядку денному мали розглянути питання про припинення повноважень мера.

Перед початком голосування Сергій Сухомлин окреслив свої досягнення за час перебування на посаді міського голови, наголосивши на досягненнях у сфері енергоефективності, розвитку громадського транспорту, ремонті та модернізації інфраструктури, а також на ініціативах у сфері спорту, зокрема футболу.

Під час сесії Сухомлин закликав міських депутатів підтримати проєкт рішення про його дострокову відставку. Однак він утримався від голосування з цього питання, посилаючись на конфлікт інтересів.

Я заявляю про конфлікт інтересів і не буду голосувати за це рішення, а вас прошу підтримати цей проєкт. Це складне рішення, яке ухвалювалося декілька тижнів. Я поки що не можу сказати у зв’язку з чим воно приймається, трохи пізніше, мабуть, на наступному тижні, зможу все розказати,

– сказав Сергій Сухомлин.

Мер подякував громаді за довіру, хлопцям і дівчатам, які сьогодні на фронті, своїм заступникам, депутатам, критикам у соцмережах.

"Я точно не залишаю Житомира, думаю, зможемо допомагати Житомиру ще більше", – підсумував свій виступ міський голова.

Сергій Сухомлин доручив Галині Шиманській, секретарю Житомирської міської ради, контролювати процес голосування щодо дострокового припинення його повноважень. Висловивши подяку за відданість Сухомлину під час його перебування на посаді, Шиманська підкреслила відповідальність міської ради за те, щоб гідно вирішити цей виклик і рухатися далі. Депутати аплодували Сухомлину стоячи.

Як відбувалося голосування за припинення повноважень мера

Після цього Сергій Сухомлин оголосив, що за законом, рішення про дострокове припинення повноважень міського голови приймають шляхом таємного голосування депутатів.

Під час голосування депутатам міської ради було роздано 33 бюлетені. Слід зазначити, що зіпсованих бюлетенів та голосів "проти" не було.

З присутніх 32 депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Сухомлина. Однак виникла суперечка щодо одного бюлетеня, в якому було написано "Подумай", що призвело до короткої перерви.

Після повторного засідання лічильна комісія вирішила, що нестандартний бюлетень буде зарахований як голос "за". Таким чином, всі 33 депутати в кінцевому підсумку віддали свої голоси за це рішення. В результаті Сергій Сухомлин достроково склав повноваження міського голови. Після цього рішення обов'язки міського голови виконуватиме Галина Шиманська, секретар Житомирської міської ради.

Цікаво, що журналісти видання "Житомир.Info" писали, що, за інформацією з їхніх джерел, мер Житомира може перейти працювати в Кабінеті Міністрів на посаду керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.