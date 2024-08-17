Захисник "Азовсталі" Сергій "Волина" розповів, чим займається після повернення з полону

Від моменту звільнення з полону Сергія Волинського "Волини" минуло майже два роки. Військовий поділився, чим він займається зараз.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

Дивіться також Ми віддали 55 тих, хто зрадив Україну, – Зеленський про повернення 5 командирів

Чим зараз займається захисник "Азовсталі" Сергій "Волина"

Сергій Волинський розповів, що після повернення з Туреччини пройшов реабілітацію і став до служби.

Сьогодні я ветеран морської піхоти, але колишніх морпіхів не буває. Служба – це частина мене, і вона ніколи не залишиться в минулому,

– поділився захисник.

Він розповів, що на сьогодні його зусилля спрямовані на допомогу його побратимам. Як він зазначив, для цього був створений благодійний фонд "Сталеві".

"Також є проєкти, над якими я зараз працюю, але про них я поки не можу говорити. Час покаже, і світ дізнається про них, коли настане момент", – додав військовий.

Також журналісти поцікавилися, як сам захисник "Азовсталі" оцінює свій стан після реабілітації.

За словами "Волини", після полону реабілітація була необхідна. Він розповів, що ще в Туреччині виявили кілька серйозних проблем зі здоров’ям, які потребували втручання. Після того, як військовий повернувся в Україну, зміг приділити час розв'язанню цих питань.

"Зараз, не вдаючись у деталі, можу сказати, що серйозних проблем зі здоров'ям більше немає", – розповів Сергій Волинський.