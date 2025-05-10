СБУ затримала злодія в законі "Умку", якого помітили на святкуванні зі спецслужбовцем, – ЗМІ

Правоохоронці затримали злодія в законі Сергія Олійника, відомого у кримінальних колах як "Умка". Раніше його помітили на святкування з посадовцями СБУ у київському ресторані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZN.UA.

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Що відомо про затримання "Умки"

За данними джерел видання, Служба безпеки України затримала Сергія Олійника затримали у суботу, 10 травня. Його вже доставили до СІЗО на Аскольдовому провулку у Києві.

Раніше Олійник "засвітився" на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, який опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова. Також там був керівник Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолій Лойф та ще кілька спецслужбовців СБУ.

Після публікації розслідування журналістів Анатолія Лойфа звільнили з займаної посади за рішенням голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Приблизно 4 роки тому Рада національної безпеки і оборони впровадила проти Олійника персональні санкції як проти кримінального авторитета.