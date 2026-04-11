Командира 11-го корпусу зняли після швидкої втрати Сіверська, – ЗМІ

Наприкінці грудня 2025 року ЗСУ були вимушені вийти з Сіверська. Населений пункт перейшов під контроль окупантів. Відомо, що за оборону міста відповідав 11-ий армійський корпус.

Швидка втрата Сіверська на Донеччині стала однією з причин, чому командира 11-го корпусу Сергія Сірченка зняли з посади. Про це пише "Українська правда".

Що відомо про відставку Сірченка?

Сам Сірченко вранці 11 квітня оприлюднив допис, в якому подякував офіцерам, сержантам і солдатам, які служили під його командуванням упродовж 500 днів.

Сірченко визнав, що не був ідеальним командиром, підкресливши, що на війні таких не буває.

За словами військового, траплялося, що він тиснув, помилявся або мовчав тоді, коли слід було говорити, однак він переконаний, що ніколи не ховався за спинами своїх підлеглих і завжди був поруч із ними.

Офіцер також наголосив, що війна забирає багато, але водночас дає найцінніше – людей, які щодня разом б'ють ворога і свідомо залишаються на фронті.

Він повідомив, що передає командування, але не "передає" людей, бо вважає їх не просто підлеглими, а ще й побратимами.

Сьогодні я передаю командування. Але я не передаю вас. Бо ви ніколи не були просто підлеглими. Ви – обратими,

– написав екскомандир 11-ого корпусу.

Наостанок Сірченко висловив впевненість, що Україна вистоїть, бо бачив стійкість і відданість своїх бійців.

