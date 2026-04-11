Командира 11-го корпусу зняли після швидкої втрати Сіверська, – ЗМІ
- Командира 11-го корпусу Сергія Сірченка зняли з посади.
- Одна з причин – швидка втрата Сіверська на Донеччині.
Наприкінці грудня 2025 року ЗСУ були вимушені вийти з Сіверська. Населений пункт перейшов під контроль окупантів. Відомо, що за оборону міста відповідав 11-ий армійський корпус.
Швидка втрата Сіверська на Донеччині стала однією з причин, чому командира 11-го корпусу Сергія Сірченка зняли з посади. Про це пише "Українська правда".
Що відомо про відставку Сірченка?
Сам Сірченко вранці 11 квітня оприлюднив допис, в якому подякував офіцерам, сержантам і солдатам, які служили під його командуванням упродовж 500 днів.
Сірченко визнав, що не був ідеальним командиром, підкресливши, що на війні таких не буває.
За словами військового, траплялося, що він тиснув, помилявся або мовчав тоді, коли слід було говорити, однак він переконаний, що ніколи не ховався за спинами своїх підлеглих і завжди був поруч із ними.
Офіцер також наголосив, що війна забирає багато, але водночас дає найцінніше – людей, які щодня разом б'ють ворога і свідомо залишаються на фронті.
Він повідомив, що передає командування, але не "передає" людей, бо вважає їх не просто підлеглими, а ще й побратимами.
Сьогодні я передаю командування. Але я не передаю вас. Бо ви ніколи не були просто підлеглими. Ви – обратими,
– написав екскомандир 11-ого корпусу.
Наостанок Сірченко висловив впевненість, що Україна вистоїть, бо бачив стійкість і відданість своїх бійців.
Втрата Сіверська наприкінці 2025 року: що відомо
- Наприкінці року, протягом кількох тижнів, Україна втратила контроль над Сіверськом – містом, яке протягом усього року залишалося однією з головних цілей російського наступу.
- Ще навесні російські війська активізувалися в районі Білогорівки на Луганщині, яка фактично виконувала роль опорного пункту оборони Сіверська. Після її захоплення противник продовжив просування в напрямку самого міста.
- Паралельно росіяни рухалися в районі Серебрянського лісництва на північ, що створило ризик наступу з кількох напрямків одночасно.
- На початку грудня російські підрозділи вийшли до східних околиць Сіверська. Уже приблизно за десять днів значна частина міста опинилася під їхнім контролем.
- 23 грудня Генеральний штаб підтвердив втрату Сіверська. Водночас у перші дні грудня речник Генштабу Андрій Ковальов публічно заперечував інформацію про захоплення частини міста, називаючи такі повідомлення неправдивими.