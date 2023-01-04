Махінації мають свої наслідки: екснардепа Скуратовського взяли під варту

Ще у 2019 році народний депутат від "Радикальної партії" Сергій Скуратовський будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Однак робив він це з порушенням законодавства.

Як встановило слідство, будівництво він проводив за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук. Однак при цьому Сергій Скуратовський хотів уникнути іпотечних зобов’язань та отримати можливість продати збудовану житлову нерухомість.

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Махінації під час будівництва

Щоб втілити свій план у життя та організувати протиправне відчуження права вимоги банку через відповідне Нацагентство та держпідприємство, колишній голова Комітету ВР залучив до схеми також:

начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (сьогодні обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР),

керівника підрозділу АРМА,

керівництва державного підприємства "СЕТАМ",

оцінювачів.

Як повідомили у САП, організована група використовувала підроблені офіційні документи, а також надавала та отримувала неправомірну вигоду. У результаті їй вдалося домоглися викупу нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.

За даними правоохоронців, завдяки втіленню злочинної схеми банківська установа зазнала шкоди на понад 112 мільйонів гривень.

Зауважимо, що САП прямо не називає імені фігуранта справи, однак за даними журналіста Олега Новікова, мовиться саме про колишнього голову Комітету ВР з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

Сергія Скуратовського взяли під варту

4 січня слідчий суддя ВАКС обрав колишньому нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернатива йому – внесення застави у понад 40 мільйонів гривень. Якщо ж заставу за Сергія Скуратовського таки внесуть, то він буде зобов'язаний:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду,

не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора чи суду,

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи,

утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками,

здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт /паспорти для виїзду за кордон.

Затримали ще одного фігуранта справи

Зазначимо, що раніше під варту взяли заступника начальника управління Головного слідчого управління ДБР Віталія Кучерука, якого підозрюють в участі у вищезгаданій схемі. На момент втілення її у життя він працював начальником відділення Головного слідчого управління СБУ.

За версією слідства, він спеціально зареєстрував кримінальне провадження і в його межах забезпечив накладення арешту та передачу в АРМА прав вимоги по кредиту Скуратовського. Далі начальник АРМА та посадовці ДП "СЕТАМ" забезпечили перемогу підконтрольної нардепу компанії на електронних торгах, при цьому за ціною, заниженою на 112 мільйонів гривень.

Тобто право вимоги на 128 млн грн було продано всього за 16 мільйонів гривень,

– зазначив журналіст Олег Новіков.

Однак 4 січня стало відомо, що за нього внесли заставу у розмірі 9,92 мільйона гривень, тож підозрюваний тепер під обов'язками.