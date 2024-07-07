Дим видно за десятки кілометрів: показуємо на карті, де дрони СБУ уразили склад боєприпасів

У Воронезькій області потужні вибухи після того, як дрони СБУ успішно уразили російський склад з боєприпасами. Стовп диму від пожежі також видно за десятки кілометрів.

Як повідомляють у мережі, склад розташовувався біля села Сергіївка. Де на карті цей населений пункт – показує 24 Канал.

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Де розташована Сергіївка, біля якої знищили ворожий склад

У ніч на 7 липня у Воронезькій області пролунали потужні вибухи. Місцева влада скаржилася на атаку безпілотників, а губернатор регіону підтвердив, що причиною вибухів стала детонація на складі з "вибухонебезпечними предметами".

Ба більше, вибухи були настільки потужними, що в регіоні оголосили надзвичайний стан та готують населення до евакуації. Стовп диму після пожежі на складі з боєприпасами видно за десятки кілометрів.

Як пишуть у мережі, склад розташований у селі Сергіївка у Панінському районі Воронезької області. Це невеликий населений пункт, у якому станом на 2010 рік проживало трохи більше як 200 осіб.

Склад боєприпасів знищили біля Сергіївки: дивіться на карті

Сергіївка розташована за понад 350 кілометрів від лінії кордону з Україною. Що стосується відстані до Воронежа, то вона сягає 70 кілометрів.

Відомо, що біля Сергіївки окупанти зробили склад боєприпасів. Так, на площі у 9 тисяч квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля – земля", "земля – повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї. Саме з цього складу росіяни постачають боєприпаси своїм окупаційним військам в Україні.