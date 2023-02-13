Колишній учасник талант-шоу отримав підозру за співпрацю з окупантами

Прокуратура повідомила про підозру в колабораціонізмі колишньому учаснику талант-шоу Сергію Агаркову. Чоловік погодився співпрацювати з окупантами.

Сергій Агарков став популярним після участі в шоу "Україна має талант" у 2010 році, де демонстрував різні трюки – бив себе сокирою у живіт, засовував у ніс цвяхи й ковтав палаючий факел. Однак з 2014 року почав займатися антиукраїнською діяльністю.

Зверніть увагу Ексзаступнику глави МОЗ повідомили про підозру

Агарков співпрацював з колаборантами

Ще у 2014 році Агарков був керівником організації "Союз народного единства" та одним з авторів сепаратистського проєкту "Дорожная карта Новороссии". Згодом виїхав до Росії. Потрапив у базу "Миротворця".

Під час окупації Балаклії на Харківщині, Агарков став "заступником мера", а наприкінці липня минулого року став так званим "головою Борівської ВЦА". Як "голова" псевдоадміністрації він проводив службові наради з керівниками комунальних підприємств та державних установ, що функціонували під час окупації у Боровій і звертався за допомогою у розв'язанні певних проблем до Росії.

Коли на Харківщині почався контрнаступ, то Агарков втік разом з російськими окупантами. Наразі вирішується питання про оголошення його у розшук.

Агарков на "Україна має талант": дивіться відео

Нагадаємо, що у вересні 2022 року ЗСУ провели масштабний контрнаступ на Харківщині, у межах якого вдалося звільнити майже всю територію області – під контролем ворога залишається північно-східна частина регіону. Контрнаступ та звільнення Харківщини зірвав плани ворога на проведення псевдореферендуму, а колаборанти втікали разом з окупантами.