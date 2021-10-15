Серіал "Гра в кальмара": політика й економіка

"Гра в кальмара" – всесвітньо популярний серіал зараз лідирує практично в 100 країнах на стрімінгу Нетфлікс. Він вже перетворився з фільму, на суспільне явище. Довжелезний текст, але жодного спойлера)))

Для прикладу, в Кореї уже визнають що популярність Squid games драйвить постковідну економіку їх країни, чи, наприклад SG взірвали продажі кедів компанії Vans, біла модель яких виросла на 7800%. Чи спортивні костюми, в котрих ходять герої - почали продаватись мільйонними тиражами.

До теми Другий сезон "Гри в кальмара" можна запросто зняти в Україні

Але цікаво інше, а саме – політичні та соціальні аспекти:

серіал чітко демонструє свою ліву налаштованість та практично став маніфестом проти капіталізму та старих правих фінансових еліт. В діалогах, можна знайти заклики за рівні суспільні можливості.

чітко антихристиянський, проте, головний герой гуманний та добрий.

автор використовує протистояння моделей диктатури та демократії, в моменти коли команди в окремих випадках розділяються на групи.

гендер. Окреме питання.

Серіал набирає популярності та відгукується мільйонам людей по всьому світу, що може символізувати про певний глобальний політичний тренд.

Нетфлікс – новий ідеальний інструмент донесення меседжів та наративів. Нова зірка, що сходить на фоні проблем Фейсбуку, Інстаграму та інших мереж.

Південна Корея, країна котра інвестувала спершу у свою визвольну боротьбу, безпеку, економіку, глобальну представленість економіки та культуру. Остання уже почала давати плоди. І дуже логічною та еволюційною можна визначити трендовість та впливовість К-попу, корейських мінісеріалів, ЛОМів та рекламних кампаній.

До теми Інтернет-магазин Netflix запустив колекцію за "Грою в кальмара": що там можна купити

Тому не дивно що після паразитів, ми отримуємо нову глобальну хвилю захоплення корейським культурним контентом.

Власне, кейс цікавий із будь-якої точки зору аналізу, але і серіал теж варто подивитися.

Гра в кальмара 2021 – дивіться онлайн трейлер 1 сезону: