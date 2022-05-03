Серіал про загадкові пожежі у Росії триває: серед ночі спалахнув гігантський склад під Москвою

Неподалік від столиці Росії вночі 3 травня спалахнула масштабна пожежа. Там загорівся склад площею 35 тисяч квадратних метрів.

Про це приблизно о 2 ночі почали повідомляти російські пропагандисти. Станом на 4 годину ранку туди стягнули майже 40 пожежних машин, проте загасити полум'я не вдається.

Цієї ж ночі У Бєлгороді знову чули вибухи, а в небі помітили невідоме сяйво

Згоріла більшість приміщення

Склад, що загорівся, розташований на Кудиновському шосе. Воно пролягає Богородським міським округом Підмосков'я. Пожежники прибули вже тоді, коли все було охоплене полум'ям.

Вони згодом відзвітувалися, що змогли локалізувати загоряння. Проте мовилося площу понад 25 тисяч квадратних метрів. Там провалився дах і знищене все, що було на складі. Протягом всього періоду займання прибувало все більше рятувальників і їхня кількість сягнула 100 людей.

Що там зберігалося

Кілька російських ЗМІ написали, що там було багато паперу. Це цілком можливо, оскільки співорендатором приміщення є група компаній "Просвещиние". Їм належить однойменне видавництво, яке, ймовірно, зберігало на складі поліграфічну продукцію. Іншим орендатором був логістичний оператор "Сток-трейдинг".

Пожежа на складі неподалік від Москви / Фото Mash і скриншоти

Масштабна пожежа днем раніше

2 травня сталася велика пожежа неподалік від російського Бєлгорода. Там люди посеред дня почали чути вибухи, а потім і побачили величезний стовп диму.

Губернатор Бєлгородської області заявив, що горять приміщення, які належать міноборони Росії. Місцеві телеграм-канали написали, що мовиться про склад боєприпасів. На це вказують і численні звуки "хлопків", які були чутні.

Губернатор Бєлгородської області заявив, що вогонь перекинувся 7 будівель. Також стало відомо про те, що нібито постраждала одна людина. Що було причиною загоряння досі так і не пояснили.

Цікавим є й той факт, що армія, ймовірно, знала про те, що трапиться інцидент. За пів години до того, як почав підійматися стовп диму, над цим місцем кружляли кілька військових гелікоптерів. Про це свідчать одразу кілька відео, які оприлюднили в мережі.

Думка політолога – чого найбільше боїться режим Путіна: дивіться відео