Укр Рус
24 Канал Новини України Серія вибухів у Харкові: Росія вже понад 2 години атакує місто
31 січня, 19:14
1
Оновлено - 19:28, 31 січня

Серія вибухів у Харкові: Росія вже понад 2 години атакує місто

Сергій Попович
Основні тези
  • Росія атакує Харків ударними дронами "Молнія" понад 2 години, зокрема влучили по гаражному кооперативу в Салтівському районі.
  • У місті пролунала серія вибухів, перший з яких стався під час повітряної тривоги о 17:32, наступні 4 вибухи відбулися до 19:04.

Росія атакує Харків понад 2 години ввечері 31 січня ударними дронами "Молнія". У місті лунала серія вибухів.

Про це повідомляє Суспільне Харків та мер Ігор Терехов.

Дивіться також Росія понищила 65% закладів освіти Харкова, – мерія 

Що відомо про атаки по Харкову?

У Харкові повітряна тривога лунає з 17:32. Тоді ж у місті пролунав перший вибух. На околиці фіксували влучання БпЛА типу "Молнія".

Російський безпілотник вдарив по гаражному кооперативу в Салтівському районі. Ніхто не постраждав.

Потім у Харкові пролунало ще 4 вибухи станом на 19:04.

Моніторингові канали фіксували пересування дронів саме типу "Молнія".

Росія тероризувала Харків 25 січня

  • Російські окупанти 25 січня атакували Харків дронами "Шахед", влучивши в кілька районів міста, включаючи Холодногірський, Індустріальний, Слобідський та Немишлянський.

  • Росіяни влучили у приватний житловий будинок. Минулося без постраждалих.