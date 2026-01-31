Серія вибухів у Харкові: Росія вже понад 2 години атакує місто
- Росія атакує Харків ударними дронами "Молнія" понад 2 години, зокрема влучили по гаражному кооперативу в Салтівському районі.
- У місті пролунала серія вибухів, перший з яких стався під час повітряної тривоги о 17:32, наступні 4 вибухи відбулися до 19:04.
Росія атакує Харків понад 2 години ввечері 31 січня ударними дронами "Молнія". У місті лунала серія вибухів.
Про це повідомляє Суспільне Харків та мер Ігор Терехов.
Що відомо про атаки по Харкову?
У Харкові повітряна тривога лунає з 17:32. Тоді ж у місті пролунав перший вибух. На околиці фіксували влучання БпЛА типу "Молнія".
Російський безпілотник вдарив по гаражному кооперативу в Салтівському районі. Ніхто не постраждав.
Потім у Харкові пролунало ще 4 вибухи станом на 19:04.
Моніторингові канали фіксували пересування дронів саме типу "Молнія".
Росія тероризувала Харків 25 січня
Російські окупанти 25 січня атакували Харків дронами "Шахед", влучивши в кілька районів міста, включаючи Холодногірський, Індустріальний, Слобідський та Немишлянський.
Росіяни влучили у приватний житловий будинок. Минулося без постраждалих.