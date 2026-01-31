Серія вибухів у Харкові: Росія вже понад 2 години атакує місто

Росія атакує Харків понад 2 години ввечері 31 січня ударними дронами "Молнія". У місті лунала серія вибухів.

Про це повідомляє Суспільне Харків та мер Ігор Терехов.

Що відомо про атаки по Харкову?

У Харкові повітряна тривога лунає з 17:32. Тоді ж у місті пролунав перший вибух. На околиці фіксували влучання БпЛА типу "Молнія".

Російський безпілотник вдарив по гаражному кооперативу в Салтівському районі. Ніхто не постраждав.

Потім у Харкові пролунало ще 4 вибухи станом на 19:04.

Моніторингові канали фіксували пересування дронів саме типу "Молнія".

Росія тероризувала Харків 25 січня